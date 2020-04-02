Dünyanın en kirli 30 şehrinden 21'i oradaydı; Hindistan'da Koronavirüs karantinası hava kirliliğini azalttı

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Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da Koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan sokağa çıkma yasağı hava kirliliği için de çarpıcı bir etki yarattı. Hindistan'da kirlilik oranı gözle görülür bir şekilde düşmeye başladı.

1.3 milyar insanın yaşadığı Hindistan'da Koronavirüs nedeniyle hayat durdu. Bütün fabrikalar, marketler, ibadet yerleri kapatılırken toplu taşıma ve inşaat işleri de durduruldu. Hindistan'da vatandaşlar evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıldı.

Dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu 30 şehirden 21'ine sahip olan ülkede sokağa çıkma yasağının ilk haftası sonlanırken araçlar ve enerji santrallerinden çıkan partiküler madde (PM 2.5) ve azot dioksit seviyelerinde ciddi düşüş yaşandı.

Başkent Yeni Delhi'de hükûmet verilerine göre PM 2.5 seviyesi yüzde 91'den yüzde 71'e düştü. Bu seviye hâlâ Dünya Sağlık Örgütü'nün yüzde 25 olarak belirlediği tehlike limitinin üzerinde. Azot dioksit seviyesi ise 52 metre küpten 15'e düştü.

Hindistan'da karantina sürecinde büyük şehirlerde görülen azot dioksit seviyeleri

Hindistan'ın çevre koruma örgütü Clean Air For All kurucularından Jyoti Pande Lavakere, "Delhi'de 10 yıldır hiç böyle mavi gökyüzü görmedim. Yaşadığımız korkunç krizin iyi olabilecek yanı camdan çıkıp temiz hava alabilmemiz" dedi.

Hindistan'da şu ana kadar görülen Koronavirüs vaka sayısı bin 300'ü aştı. Koronavirüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti.