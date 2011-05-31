-DÜNYANIN EN İYİ SUALTI FOTOĞRAFÇISI SEÇİLDİ BODRUM (A.A) - 31.05.2011 - 13. CMAS Dünya Sualtı Fotoğraf Şampiyonası'nda Türkiye, bir altın, bir gümüş, iki bronz madalya kazandı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) ev sahipliğinde, Dünya Sualtı Federasyonunca (CMAS) Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen şampiyonaya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Brezilya, Şili, Hırvatistan, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, İran, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Rusya, Güney Kore, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den sporcular katıldı. Şampiyonada Türk Milli Takımı, kaptan Bedri Sincar, Orhan Aytür, Asım Dumlu, Kerim Sabuncuoğlu ve Birkan Babakol'dan oluşan ekiple yarıştı. Bodrum Kalesi'nde düzenlenen gecede, dereceye giren ekipler açıklandı. Buna göre Balık Kategorisi'nde İtalya'dan Silvia Boccato birinci, Norveç'ten Lill Haugen ikinci, Türkiye'den Orhan Aytür üçüncü, Yakın Çekim Kategorisi'nde Slovenya'dan Rok Kovaciç birinci, Belçika'dan Daan Delbare ikinci, İspanya'dan Arthur Josia Telle Thiemann üçüncü, Temalı Yakın Çekim Kategorisi'nde İspanya'dan Arthur Josia Telle Thiemann birinci, Fransa'dan Jean-Pierre Nicolini ikinci, Türkiye'den Orhan Aytür üçüncü, Modelsiz Geniş Açı Kategorisi'nde İspanya'dan David Barrio Colongues birinci, Türkiye'den Kerim Sabuncuoğlu ikinci, Güney Kore'den Kwanghwi Kim üçüncü, Modelli Geniş Açı Kategorisi'nde Türkiye'den Orhan Aytür birinci, İsveç'ten Jonna Bergström ikinci ve Hırvatistan'dan Danijel Frka üçüncü oldu. Yarışmada bir altın ve 2 bronz madalya kazanan Orhan Aytür, dünyanın en iyi sualtı fotoğrafçısı seçildi. Aytür'ün dünya şampiyonluğu Milli Takım sporcularına büyük sevinç yaşattı. Ödül törenine, aralarında eski Devlet Bakanlarından, AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen, TSSF Başkanı İnkılap Obruk ve CMAS İkinci Başkanı Nyiri Ivan'ın da olduğu yaklaşık bin kişi katıldı. Gecede, İnkılap Obruk, Kürşad Tüzmen'e katkılarından dolayı amfora maketi hediye etti. Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları, Bodrum Kalesi'nde düzenlenen törenle verildi. Dünyanın en iyi sualtı fotoğrafçısı seçilen Orhan Aytür, tören sonrası gazetecilere açıklamasında, dünya şampiyonalarına Milli Takım olarak 2005 yılından itibaren katılmaya başladıklarını belirterek, ''Türkiye'ye bu şampiyonluğu getirmek benim için çok büyük bir mutluluk. Şampiyonada çektiğimiz fotoğrafları çok çalıştık. Sualtı fotoğrafları önce kafada çekiliyor. Suyun altına indiğimiz zaman bunu hayata geçiriyoruz'' dedi.