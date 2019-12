Dünyanın en iyi performans gösteren şehri: İstanbul

T24 - London School of Economics, Brookings Institute'ün raporunda 143 basamak yükselen İstanbul dünyanın en iyi performans gösteren şehri seçildi.



İstanbul, dünya ekonomilerinin büyüme motorları konumundaki 150 dev metropol arasından 'dünyanın en iyi performans gösteren şehri' seçilerek ilk sıraya yerleşti. Sabah gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



ABD'li düşünce kuruluşu Brookings Institute, London School of Economics ve Deutsche Bank Research'in yaptığı 'Global Metro Monitor' adlı ortak çalışma sonucu ortaya çıkan raporda İstanbul, resesyon sonrası dönemde en hızlı büyüme performansı sergileyen şehirlerin başında gösterildi. Raporda, 1993-2007 arasında 44'üncü, 2007-2009 arasında 143'üncü sırada yer alan İstanbul'un zirveye yükselmesinde geçen yıldan bu yana yüzde 5.5 oranındaki gelir artışı ve yüzde 7.3 oranındaki istihdam artışının etkisine dikkat çekildi.





KRİZ SIRALAMAYI DEĞİŞTİRDİ



Listede, aralarında New York, Tokyo, Londra, Şanghay, Paris ve Madrid gibi yer alan 53 ülkeden 150 metropol şehrinin dünya nüfusunun yüzde 12'lik bir kısmını temsil ettiği belirtilirken, söz konusu kentlerin 2007'de dünya gayri safi hasılasına katkısının yüzde 46 olduğu kaydedildi. Resesyon öncesi dönemde 'dünyanın en iyi performans gösteren şehri' sıralamasında ilk 20 içinde yer alan Dubai, Dublin, Atina gibi şehirler ise kriz dönemindeki olumsuz ekonomik performansları yüzünden listenin son 10 sırasında yer aldı.





KRİTER GELİR VE İSTİHDAM



Raporda, yüksek performans gösteren ilk 30 kentin son bir yılda gelir ve istihdam artışına sahne olduğuna dikkat çekilirken, dünyadaki ekonomik iyileşmeye paralel olarak gelişmekte olan ülkelerin dinamik metropollerine sermaye akışının da performansın yükselmesinde etkili olduğu vurgulandı.





Londra'nın performansı düştü



'Dünyanın en iyi performans gösteren şehirleri' sıralamasında İstanbul'un ardından ikinci sırada Çin'in hızla gelişen şehirlerinden Şenzen geliyor. Onu, Peru'nun başkenti Lima izlerken, dördüncü sırada Singapur var. Dünya ekonomisine yön veren en önemli finans merkezlerinin performansı ise krizde düştü. New York'un 77'nci sırada yer aldığı listede, Londra 123'üncülüğe geriledi





İstanbul tamamen iyileşiyor



Global Metro Monitor raporunda, resesyondan etkilenme derecelerine göre şehirler sınıflandırıldı. "Tamamen iyileşmiş", "Tamamen iyileşmekte olan", "İyileşen" ve "Düşüşte olan" kategorileri arasında İstanbul, resesyondan hızla çıkarak "tamamen iyileşmekte olan" kategorisinde gösterildi.