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Dünya

‘Dünyanın en iyi işi’ni Tayvanlı Wang kaptı!

Dünyanın en güzel adalarından birinde bekçilik yapmak olan ‘Best Job in the World’ adlı yarışmayı Tayvanlı Clare Wang kazandı.

26 Mart 2009 02:00

Avustralya’da düzenlenen ve konusu dünyanın en güzel adalarından birinde bekçilik yapmak olan ‘Best Job in the World’ (Dünyanın En İyi İşi) adlı yarışmayı Tayvanlı yarışmacı Clare Wang kazandı.

Altı ay boyunca Avustralya’da bulunan Hamilton Adası’nın bekçiliğini yapacak olan Wang’e 11 finalist arasından aldığı iş için toplam 150 bin Avustralya doları (yaklaşık 174 bin TL) ödenecek.

Fiziksel performansa dayalı bir dizi müsabaka sonucunda seçilen Wang, paraşütle atlama ve dağcılıkla uğraşan bir sporcu. Wang, internetten yapılan oylama sonucunda, en yakın rakibini ufak bir farkla geçerek yarışmayı kazandı.

Yarışma, Queens0land ve civarının doğal güzelliklerine dikkat çekmek ve adada turizmi canlandırmak için yapılıyor. Wang’in göreviyse sadece adada yaşamak ve iki haftada bir blog’una adayla ilgili notlar yazmak.

Kadın olması sevindirdi

Ada bakıcısının işleri arasında adanın çöpünü ya da havuzun yapraklarını temizlemek gibi işler bulunmuyor. İş ilanını veren Queensland Turizm yetkilileri bu işi bir kadının almasından mutlu olduklarını açıkladı ve Wang’in adanın güzelliklerini iyi bir şekilde tanıtacağına inandıklarını söyledi.

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