Dünyanın en iyi futbolcusu Messi

T24 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FİFA, bu yılki dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne Arjantinli Lionel Messi'yi layık buldu.





Messi 2007'de Kaka, 2008'de Cristiano Ronaldo'nun ardında kalmıştı



Messi İspanyol takımı Barcelona'nın geçen yıl ardarda kaydettiği başarılı sonuçların arkasındaki kilit bir isimdi.



Barcelona'nın bu yıl üst üste topladığı altı kupa arasında İspanya Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi kupası da bulunuyor.



22 yaşındaki oyuncu ise daha önce de Avrupa'da yılın en iyi oyuncusu seçilmişti.



FIFA'nın yılın futbolcusu ödülü kadınlarda ise Brezilyalı oyuncu Marta'nın oldu. Böylece Marta bu ödülü üst üste dördüncü kez aldı.



Ödüllerin açıklanması ardından konuşan Messi, "Hem ben hemde de Barca için şahane geçen bir yıl en güzel şekilde sonlandı" dedi.



Bu ödülü almak için Messi'nin başlıca rakipleri geçen yıl ödülü kazanan Cristiano Ronaldo ile Xavi, Kaka ve Andres Iniesta'ydı.



Erkek ve kadınlarda ulusal futbol takımlarının kaptanları ve teknik direktörlerinin yaptığı oylama sonucunda Messi 1.073 oy alırken, Ronaldo 352, Xavi 196, Kaka 190 ve Iniesta 134 oy kazandı.



Messi ilk kez 1991 yılında verilen bu ödülü alan ilk Arjantinli.



Cristiano Ronaldo'nun tesellisi ise bu yıl ilk kez verilen Fifa Puskas yılın golü ödülü oldu.



Ronaldo, Nisan ayında Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri sırasında FC Porto karşısında Manchester United için kaydettiği golle bu ödüle layık bulundu.