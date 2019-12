Dünyanın en iyi 10 pazarı

Yemek için mi yaşanır yoksa yaşamak için mi yenir? Forbes Traveler dergisi, yemek için yaşayanlara, dünyanın en iyi 10 gıda market ve pazarını şu şekilde listeledi:



1- Tsukiji Balık Pazarı (Tokyo): Tsukiji, gıda tüketiminde kuşkusuz dünyanın görülmesi gereken bir numaralı pazaryeri. Tokyo'nun anlatıldığı hemen hemen her kent rehberinde kendisine yer bulan pazarda, her çeşit deniz ürünü satılıyor. Ton balıklarının satışı sabah erken saatlerde hummalı bir açık artırmayla başlıyor ve gün boyunca 2500 ton kadar ton balığı satılıyor.



2- Ferry Building Marketplace (San Fransisco): Sertifikalı çiftçilerin sattığı ürünlerle bilinen Ferry Building Marketplace, sadece salı ve cumartesi günleri açık. Her türlü gıdanın temin edilebildiği pazaryerini günde yaklaşık 15 bin kişi ziyaret ediyor. Organik gıdaların ön plana çıktığı pazaryerinde, antika eşya satan dükkanlar, pastaneler, kitapçılar, çiçekçiler, mutfak ve bahçe

gereçleri satan mağazalar ve restoranlar bulunuyor. Bu işyerlerinden haftanın diğer günlerinde de faydalanmak mümkün.



3- La Grande Epicerie (Paris): Neredeyse yeryüzündeki tüm tatları bir markette toplayan La Grande Epiciere, özellikle unlu mamulleri ve her yerde tanınan pembe hediye kağıdına sarılı çikolatalarıyla biliniyor. Avrupa'daki klasik gıda reyonlarıyla tam teşekküllü süpermarket karışımı olan Le Grande Epiciere'de yok yok. Ancak tavsiye edilen, filenizi sosis ve benzeri et ürünleriyle doldurmanız.



4- Mercat de la Boqueria (Barselona): Gıda sektörünün merkezi olarak tanımlanan İspanya'da, bu alanda en çekici yer olarak Katalonya gösteriliyor. 1700'lere uzanan tarihi bir geçmişe sahip Mercat de la Boqueira, birçok kapatılma tehlikesine karşın ayakta kalmayı başardı. Tezgahlarında daha çok tipik İspanyol lezzetlerini barındıran pazaryeri, dünyanın en iyi domuz etini sunuyor. Sabah saatlerinde, kentin en iyi şeflerinin buluşma noktası olan pazarın, deniz ürünlerinde de geniş bir yelpazesi var. Alanda ayrıca bir aşçılık okulu bulunuyor.



5- KaDeWe Gurme Katı (Berlin): Çok katlı bir alışveriş merkezinin 6 ve 7. katında bulunan Gurme Katı, 30'dan fazla tezgahta satılan ürünleri ve özellikle istiridye barıyla tanınıyor. Gurmelerin tapınağı olarak adlandırılan Gurme Katı'nda, 3400 çeşit şarap, farklı tatta 1300 çeşit peynir dahil 34 bin çeşit ürün satılıyor. Bölümde, Fransızların ünlü şefi Paul Bocuse'ye ait bir restoran

da bulunuyor.



6- Mercado de la Merced (Mexico City): Meksika'da her bölgenin, biber ve çikolatalarıyla veya kendisine has lezzetleriyle favori bir alışveriş merkezi bulunuyor. Çok büyük bir mekana sahip Mercado de la Merced ise tüm bu lezzetlerin buluşma noktasını oluşturuyor. Ülkedeki tüm özel tatların sergilendiği tezgahlarında tortillalar, kurutulmuş veya taze biberler, yerel peynirler, sebze

ve meyvelerle uçsuz bucaksız baharat çeşitleri göz dolduruyor. Pazaryerinde, Meksika'ya özgü hazır yemekler de satılıyor.



7- Greenmarkets (New York): Son yıllarda büyük rağbet gören "The Union Square Greenmarket", kendisini, kentteki taze meyve ve sebze satılan tek yer olarak kabul ettirdi ve büyük öncelik kazandı. İçinde 46 satış noktası bulunan pazaryeri, kentin en uzak bölgelerinden müşteri çekiyor.



8- Peck (Milano): Düzenli yapısıyla küçük bir mekan izlenimi veren, müze görünümüne sahip Peck, müşterilerine her ürünün en iyisini sunmayı prensip edinmiş. Marketteki sessizlik ve mükemmel sunum, akla göz korkutucu fiyatlar getiriyor. 1883 yılından bu yana hizmet veren Peck, kahveden ete uzanan satış yelpazesini en iyisiyle, en görkemli şekilde sunuyor. Mağazanın en üst katında bir de restoran bulunuyor.



9- Takashimaya (Tokyo): İşletme, birden çok markanın bir araya gelmesiyle oluşmuş bir alışveriş merkezi görünümünde. Görkemli süpermarketin yanı sıra her biri sadece tek bir ürüne odaklanmış sayısız büfelerle donatılmış. Yine aynı şekilde sayısız hazır yemek standları var ve araçlarıyla gelenler için çatıda, yemek yiyebilecekleri açık otopark bulunuyor.



10- Borough Market (Londra): Toptan satışın merkezi konumundaki Borough Market, sadece salı ve cumartesi günleri açık. 250 yıldan uzun bir süredir faaliyette bulunan markette, yerel kabuklu deniz hayvanlarının yanı sıra İrlanda ile İskoçya'nın ünlü istiridyesini ve çiftlik üretimi peynirleri bulmak mümkün. Abur cubur ve hafif yemeklerin de satıldığı markette etli börek, taze balık ve

patates, her nevi turta ve sosis bulunuyor.