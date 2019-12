Dünyanın en istikrarlı trafik lambaları!

Trabzon'un Of ilçesinin Uzungöl sapağındaki kavşakta bulunan trafik lambaları, yaklaşık 8 aydır araçlara sürekli "yeşil", yayalar için ise "kırmızı" yanıyor.



İlçenin Kalyon mevkisinde yer alan trafik ışıklarında yaşanan bu durum nedeniyle sürücüler, sürekli kendilerine yeşil yandığı için hız kesmezken, yayalar tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.



İrfanlı Mahallesi muhtarı Ömer Reisoğlu, trafik lamlarının yaklaşık 8-9 ay önce kavşağa yerleştirildiğini belirterek, "Lambalar takıldıktan bir süre sonra bozuldu. Trafik lambaları yayalar için sürekli kırmızı, araçlar için ise yeşil yanıyor" dedi.



Bu durumun düzeltilmesi için ilgili yerlere dilekçe verdiklerini belirten Reisoğlu, şunları söyledi:

"Yol, Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'e gidiş istikametinde bulunuyor. Bu yolda araçlar, sürekli yeşil ışık yandığından hiç hız kesmiyor. Yayalar da sürekli kırmızı yandığı için kontrolsüz bir şekilde yoldan karşıya geçmeye çalışıyorlar. Yayalar, trafik lambaları bozuk olduğu için sürekli kaza riski ile karşı karşıya bulunuyor. Bunun

için önlem alınmalı."



Mahalle sakinlerinden Ali Reisoğlu ise trafik ışıklarının bir an önce düzeltilmesini istediklerini belirtirken, "Trafik lambaları mahallemiz için hayati önem taşıyor. Çünkü yaya geçişi çok fazla. Üzücü olayların yaşanmasını istemiyoruz" dedi.



Kaymakam söz verdi



Kısa bir süre önce Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden Of'a kaymakam olarak atanan Tuncay Somel ise konudan yeni haberi olduğunu söyledi.

Gerekli incelemeyi yaptırdıklarını belirten Somel, "Trafik lambalarında yaşanan arızayı gidermek için ekipleri görevlendirdik. Vatandaşların mağduriyeti en kısa sürede giderilecek" dedi.

Somel, Of Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin, arızanın giderilmesinin ardından yaya geçişlerinde de düzenlemeler yapacağını ifade ederek, "Önemli olan vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Bu sorun en kısa sürede çözülecek" diye konuştu.