Dünyanın en ince telefonu

Ağırlığı 120 gr olan 6.18 mm inceliğindeki Ascend P6, 1.5Ghz dört çekirdekli işlemci, 4.7-inch yüksek çözünürlüklü hücre içi görüntü kapasitesine sahip. Android 4.2.2 işletim sisteminde güç alan cihazın 4.7-inch HD ve hücre içi LCD ekran teknolojisi sayesinde, eldiven giyerken bile kullanım imkanı sunan ‘Sihirli Dokunuş’ (MagicTouch) ekran tepkisi özelliği bulunuyor.

Metalik gövde tasarımı bulunan Ascend P6, 5 Mega piksel ön kamera ve 8MP, 4 cm makro lens ve F2.0 diyaframa sahip arka kamera sayesinde 1080P full HD video kaydetme ve oynatma özelliklerini barındırıyor.

Yüzde 30 güç tasarrufu

Otomatik Kesintili Alım (ADRX) ve Hızlı Güç Denetimi (QPC) gibi güç tasarrufu teknolojileri, performansıda yüzde 30 artırıyor. Çoklu-ekran AirSharing teknolojisi ile iş yerinde ya da oyun oynarken birçok cihazı birbirine bağlanabiliyor.

Ascenf P6, Haziran ayından itibaren Çin’de ve Temmuz ayı itibariyle de Batı Avrupa’da piyasaya sunulacak.