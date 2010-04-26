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Yaşam

Dünyanın en hızlı interneti nerede?

Dünyanın en hızlı internetinin genelde Kore ya da Japonya'da olduğu sanılır. Ancak...

26 Nisan 2010 03:00

T24 - Dünyanın en hızlı internetinin genelde Kore ya da Japonya'da olduğu sanılır. Ancak geçen hafta web sunucusu şirketi olan Akamai'nin kamuoyuyla paylaştığı rapor, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Berkeley şehrinin en hızlı internete sahip olduğunu ortaya koydu.

18,7 Mbps internet bağlantı hızıyla Berkeley şehrini dünyanın en hızlı internetine sahip şehiri haline getiren Berkeley Üniversitesi, 2009 yılının son çeyreğinde bu hıza ulaşarak Güney Kore ve Japonya'yı geride bırakmayı başardı.

Dünya genelinde 61 bin sunucuya sahip olan ve internet trafiğinin yüzde 20'sini kontrol eden Akamai, Berkeley Üniversitesi'nin dünya çapında diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ABD'nin internet hızı ortalamasını da yükselttiğine dikkat çekti.


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