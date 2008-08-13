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Bilim / Teknoloji

Dünyanın en hızlı ekran kartı AMD'den

AMD/ATI’nin Radeon HD 4870 X2 ekran kartı beklenen sloganla piyasada: Dünyanın en hızlı ekran kartı.

13 Ağustos 2008 03:00

AMD’nin grafik çipleri dünyasına bomba gibi düşen 4800 serisi GPU’larının tepe noktası olan Radeon HD 4870’in gücünü ikiyle çarpan Radeon HD 4870 X2 Sapphire markasıyla piyasada.

750MHz’lik iki adet HD 4870 GPU içeren kartta grafik işlemcilerin her biri 1 GB’lık 900MHz GDDR5 belleğe bağlı çalışıyor. Çift slot soğutmaya sahip olan kart standart DVI ve TV-Out’a ilaveten HDMI çıkışına da sahip. AMD’nin Crossfire X teknolojisiyle istenildiğinde 4 GPU gücüne ulaşmaya imkan veren HD 4870 X2 yaklaşık 550 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

Fiyatı yüksek bulan oyun meraklıları için daha hesaplı bir fiyattan satılacak HD 4850 X2’lerin yakında piyasada olması bekleniyor.

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