'Dünyanın en harika köprüsü'

T24 - Eşsiz manzarasıyla görenleri büyüleyen İstanbul Boğaziçi Köprüsü, "dünyanın en harika köprüleri" arasında gösteriliyor.





Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da bulunan tarihi "Tower Bridge"de gerçekleştirilen "Dünyanın En Harika Köprüleri" adlı sergide Boğaziçi Köprüsü de yer alıyor.



Sahip oldukları çeşitli özellikleriyle öne çıkan 22 köprünün seçildiği sergiyi her gün yüzlerce ziyaretçi gezerken, sergi Türkiye'nin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor.



Boğaziçi Köprüsünün fotoğrafıyla birlikte tanıtıldığı panoda, köprünün fiziki özellikleri anlatılırken, "Doğu'ya giriş yeri... Avrupa ve Asya arasındaki ilk sabit bağlantı" ifadeleri kullanılıyor.



Fransa ve Çin köprüleriyle sergide en fazla yer alan ülkeler arasında bulunuyor. Fransa'dan "Pont du Gard", "Pont Saint Benezet" ve "Viaduc du Millau", Çin'den ise "Anji", "Zig Zag" ve "Lupu" köprüleri sergide tanıtılıyor.



"Kapellbrücke" ve "Salginatobel Brücke" (İsviçre), "Ponte Vecchio" (İtalya), "Mostar Köprüsü (Stari Most)" (Bosna Hersek), "Allahverdi Han" (İran), "Tower Bridge" ve "Iron Bridge" (İngiltere), "Göltzschtal Brücke" (Almanya), "Brooklyn Bridge" ve "Golden Gate Bridge" (ABD), "Forth Rail Bridge" (İskoçya), "Sydney Harbour Bridge" (Avustralya), "Bridge of the Americas" (Panama), "Bloukrans Bridge" (Güney Afrika) ve "Akashi Kaikyo" (Japonya) sergide bulunan diğer köprüler oldu.