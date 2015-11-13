Başrollerini Tuba Ünsal ve Rıza Kocaoğlu’nun paylaştığı 12 Şubat’ta vizyona girmesi planlanan ‘Dünyanın En Güzel Kokusu’ filminin fragmanı yayınlandı.

Uğur Yağcıoğlu’nun yazıp yönettiği ‘Dünyanın En Güzel Kokusu’; arkadaşlıkla başlayıp, daha sonra bir ilişkiye dönüşen Hakan ve Derya’nın hikayesini anlatıyor. Aşkın, flörtün, evliliğin tükendiğinde, yeni bir ilişki şekli bulunması gerektiğine inanan, ilişkiye doymuş şarkı sözü yazarı bir adam olan Hakan (Rıza Kocaoğlu) ve o adamın en iyi arkadaşı, zor zamanlarında hep yanında olan kadın Derya (Tuba Ünsal) ikisi de evlilik ve ilişkiler konusunda zorlanırlar. Öte yandan her ikisi de giderek büyüyen bir çocuk özlemi duymaktadır. Bir gün Hakan, ikisinin evlenip bir çocuk yapmalarını teklif eder. Her şey gelenek ve göreneklere uygun olacak, çocuk olduktan sonra ise bugünün ilişkilerine inanmayan bu iki insan ayrılacak, özlem duydukları tek varlık olan çocuklarına kavuşacaklardır. Derya’yı zorlar bu teklif, önce kabul etmez; ancak bir gün ne olduysa gelip bu teklifi kabul ettiğini söyler.

‘Dünyanın En Güzel Kokusu’nda Tuba Ünsal ve Rıza Kocaoğlu’nun yanı sıra; Burak Altay, Esra Ruşan, Nezih Tuncay, Feriha Eyüpoğlu, Açelya Akkoyun gibi oyuncular da rol alıyor.

Filmin çekimleri, İstanbul ve Amsterdam’da yapıldı. Çekimleri ve post prodüksiyonu eş zamanlı yürütülen film, değişik hava koşullarının kullanılabilmesi amacıyla Nisan-Haziran ve Kasım aylarında gerçekleştirildi.

Yapımcılığını Endemol Shine Türkiye ve Böcek Film’in, süpervizörlüğünü Ömer Faruk Sorak’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Ali Temiz’in üstlendiği “Dünyanın En Güzel Kokusu”; 12 Şubat 2015’te vizyona girmeye hazırlanıyor.