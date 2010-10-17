-DÜNYANIN EN GÜÇLÜLERİ İSTANBUL'DA YARIŞTI İSTANBUL (A.A) - 17.10.2010 - Dünyanın en önemli güç yarışması olarak kabul edilen ''World's Strongest Man''ın eleme turu ''Giants Live'' İstanbul'da yapıldı. Küçükçiflik Parkı'nda yapılan eleme turunda, İngiltere, Norveç, İzlanda, Ukrayna, Romanya, Sırbistan ve Bulgaristan'dan gelen yarışmacılar, fiziksel gücün sınırlarını zorlayan parkurları en hızlı sürede tamamlamaya çalışarak, 2011 Dünya finallerine katılabilmek için kıyasıya yarıştı. ''Araba ve kütük kaldırma'', ''fıçı taşıma'', ''çiftçi yürüyüşü'' gibi çeşitli parkurların yer aldığı eleme turunda, 48 puan alan Litvanyalı Zydrunas Savickas birinci olarak 2011 Dünya Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Geçen yıl düzenlenen şampiyonada da birinci olan Savickas, ''Zorlu bir yarışmaydı. Bütün rakiplerim çok iyi yarıştılar. Bir kez daha dünya rekoru kırmaktan çok mutluluk duydum'' dedi. Yarışmada 45 puan alarak ikinci olan ABD'li sporcu Brian Shaw ve 34,5 puan alan İzlanda'lı sporcu Stefan Solvi Petterson, 2011 Dünya finallerine gitmeye hak kazanan diğer oyuncular oldu.