Kanada merkezli Arton Capital, 2017 yılının en güçlü pasaportları endeksini açıkladı. İki Asya ülkesinin ilk üçte yeraldığı listede Singapur, pasaportu ile ilk kez birinci oldu.

Açıklanan verilere göre Singapur pasaportuna sahip olan yaklaşık 3.4 milyon kişi, 159 ülkeye vizesiz giriş hakkına sahip.

Arton Capital'in Singapur büro yöneticisi Philippe May, ilk kez bir Asya ülkesinin dünyanın en güçlü pasaportu sıralamasında ilk sıraya yükseldiğini söyledi.

158 ülkeye vizesiz giriş hakkına sahip olan Almanya ise iki yıl sonra 2'nci sıraya düştü.

3'üncü sırada yer alan bir diğer Asya ülkesi ise Güney Kore. 157 ülkeye vizesiz giriş yapabilen Güney Kore pasaportu sahipleri üçüncülüğü İsveç'le paylaşıyor.

İlk 20 ülke arasında Asya ülkeleri olan Japonya (156) ve Malezya (154) yer alıyor.

Türkiye ile ABD arasındaki vize krizi sıralamayı etkiledi

Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na seçilmesinin ardından ABD'nin sıralamadaki yeri değişti. Endekse göre, Türkiye ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile yaşanan vize krizleri bunda etkili oldu.

Listede 6'ncı sıraya gerileyen ABD vatandaşları, pasaportları ile 154 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor. Türkiye pasaportu ise 104 ülkeye vizesiz giriş imkanı ile listede 44'üncü sırada yer alıyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları endeksi vizesiz giriş yapılan ülke sayılarına göre hazırlanıyor.

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