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Spor

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ LİGİNDE TÜRKİYE 11. SIRADA İSTANBUL (A.A)

04 Şubat 2011 13:18

-DÜNYANIN EN GÜÇLÜ LİGİNDE TÜRKİYE 11. SIRADA İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Futbolda 21. yüzyılın ilk 10 yılının dünyada en güçlü ulusal ligi İngiltere olarak gösterilirken, değerlendirmede Türkiye ligi 11. sırada yer aldı. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) değerlendirmesine göre, 21. yüzyılın ilk 10 yılında, dünyanın en güçlü ulusal ligleri sıralamasında ilk 15 sıra şöyle oluştu: /* Sıra   Ülke Ligi      Puan ----   ---------     ------  1.     İngiltere     11.516  2.     İspanya       11.120  3.     İtalya        10.640  4.     Brezilya       9.367 5.     Almanya        9.235  6.     Fransa         8.762,5  7.     Arjantin       8.753 8.     Hollanda       7.247,5  9.     Portekiz       6.817,5  10.    Meksika        6.526  11.    Türkiye        6.250  12.    Yunanistan     6.193  13.    Belçika        6.054  14.    Kolombiya      6.011,5  15.    İskoçya        5.932 */ IFFHS, 21. yüzyılın ilk 10 yılının Avrupa'da en güçlü ulusal ligleri değerlendirmesinde ise Türkiye ligini 8. sırada göstermişti. 

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