-DÜNYANIN EN GÜÇLÜ LİGİNDE TÜRKİYE 11. SIRADA İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Futbolda 21. yüzyılın ilk 10 yılının dünyada en güçlü ulusal ligi İngiltere olarak gösterilirken, değerlendirmede Türkiye ligi 11. sırada yer aldı. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) değerlendirmesine göre, 21. yüzyılın ilk 10 yılında, dünyanın en güçlü ulusal ligleri sıralamasında ilk 15 sıra şöyle oluştu: /* Sıra Ülke Ligi Puan ---- --------- ------ 1. İngiltere 11.516 2. İspanya 11.120 3. İtalya 10.640 4. Brezilya 9.367 5. Almanya 9.235 6. Fransa 8.762,5 7. Arjantin 8.753 8. Hollanda 7.247,5 9. Portekiz 6.817,5 10. Meksika 6.526 11. Türkiye 6.250 12. Yunanistan 6.193 13. Belçika 6.054 14. Kolombiya 6.011,5 15. İskoçya 5.932 */ IFFHS, 21. yüzyılın ilk 10 yılının Avrupa'da en güçlü ulusal ligleri değerlendirmesinde ise Türkiye ligini 8. sırada göstermişti.