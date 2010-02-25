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Yaşam

Dünyanın en güçlü çocuğu

Dünyanın en güçlü çocuğu Giuliano Store havada şınav çekmede dünya rekoru kırdı.

25 Şubat 2010 02:00

T24 -Dünyanın en güçlü çocuğu Giuliano Store havada şınav çekmede dünya rekoru kırdı.


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Sadece 5 yaşında olan Giuliano 20 küsür yaşındaki vücutçuları kıskandıracak karın kaslarına sahip.


Şimdi de birkaç ay içerisinde dünya rekoru kırdı.


Dünyanın en kuvvetli çocuğu olarak da adlandırılan Giuliano Store, canlı TV programında ayakları yere değmeksizin, sadece kolları üzerinden 20 kez şınav çekerek daha önceki 12 şınav rekorunu kırdı.


Romanya doğumlu Giuliano rekoru kırdıktan sonra kameralara dönerek baş parmağıyla "bir numarayım" işareti yaptı.


Geçtiğimiz yıl da elleri üzerinden 10 metre yürümede dünya hız rekorunu kırarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.


Eski bir jimnastikçi olan 33 yaşındaki baba Lulian Store, "Doğduğundan beri onu yanımda jimnastik salonuna götürdüm. Ama o hâlâ bir çocuk ve yorulduğu ya da bıktığı zaman bırakıp oyun oynuyoruz" dedi.

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