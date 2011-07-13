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Yaşam

Dünyanın en genç bataristi

ABD'de bir erkek çocuğu, 5 yaşındayken dünyanın en genç profesyonel davulcusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

13 Temmuz 2011 03:00

T24- ABD'de bir erkek çocuğu, 5 yaşındayken dünyanın en genç profesyonel davulcusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.


Merkezi Londra'da bulunan Guinness'den yapılan açıklamada, Detroit'te yaşayan Julian Pavone'un, 21 Mart 2010 tarihinde, henüz 5 yaş, 10 ay ve 3 günlükken dünyanın en genç profesyonel davulcusu olarak Rekorlar Kitabı'na girdiği bildirildi.

Guinness, profesyonel davulcu için aranan koşulları, en az bir tane ticari albüm çıkarmak, 5 yılda her bir minimum 45 dakika süren en az 20 konser vermek olarak açıkladı.

7 yaşında olan Julian Pavone'nin davulcu olan babası Bernie Pavone, oğlunun perküsyon geçmişinin, doğum öncesine kadar gittiğini belirterek, hamileyken her zaman eşinin karnının üzerinde müzik yaptığını söyledi.

Julian Pavone, "The Oprah Winfrey Show", "Good Morning America", "Martha Stewart", "The Maury Show", "FOX News Dayside" ve "Inside Edition" dahil olmak üzere ABD'de 150 kadar televizyon programına çıktı.

Daha önce Japon Tiger Onitsuka, 9 yaş 9 aylıkken dünyanın en genç profesyonel davulcusu olarak kabul edilmişti.

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