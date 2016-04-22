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Dünya
Deutsche Welle

Dünyanın en etkili 100 kişisi belli oldu

Time dergisi dünyanın en etkili 100 kişisi listesini açıkladı. Türkiye’den listeye giren tek isim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oldu.

22 Nisan 2016 13:37


Liste öncüler, titanlar, sanatçılar, liderler ve ikonlar olmak üzere 5 ayrı kategoride hazırlandı.

Liderler bölümünde Almanya Başbakanı Angela Merkel 8'inci kez Time listesine girmeyi başardı. ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gibi isimlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. ABD'de başkanlık yarışının dört adayı Hillary Clinton, Bernie Sanders, Donald Trump ve Ted Cruz da listede yer alan siyasetçiler arasında.

İkonlar kategorisinde şarkıcı Adele, Jamaikalı atlet Usain Bolt, Meksikalı usta yönetmen Alejandro González Iñárritu, bu yıl Oscar ödülünü kazanan aktör Leonardo DiCaprio gibi isimler yer aldı.

Papa Françesko, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Apple CEO'su Tim Cook da titanlar kategorisinde Time Dergisi'nin dünyanın en etkili 100 kişisi listesine girmeyi başardı.

Sanatçılar kategorisinde ise Aktris Charlize Theron ve Amerikan rapçi Kendrick Lamar listeye girdi.

Öncüler arasında ise bir televizyon programında trans kadın olduğunu açıklayan başarılı dekatlet ve medyatik iş kadını Caitlyn Jenner'e yer verildi. IŞİD tarafından esir olarak tutulan ve seks kölesi olarak kullanılan Nadia Murad da bu kategoride listeye girdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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