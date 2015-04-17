Dünyanın en etkili 100 ismi açıklandı

Time dergisi, dünyadaki en etkili 100 kişiyi açıkladı. 2015 yılı listesinde, birçok farklı alandan ismin yer alıyor. Listede yer alan ülke liderleri arasında, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve ABD Başkanı Barack Obama da yer alıyor.

Her yıl geleneksel olarak hazırlanan listenin bu seneki versiyonunda, yıl boyunca dünya genelinde, özellikle de Ortadoğu'da devam eden çatışmalar, İran nükleer müzakereleri ve Küba-ABD arasındaki yakınlaşma süreci belirleyici oldu.

Ortadoğu'dan birçok lider listede

Listede Yemen'e hava operasyonu gerçekleştiren koalisyonun lideri Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, Nijerya'da Devlet Başkanlığı seçimlerini kazanan Muhammed Buhari, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, nükleer müzakereleri yürüten İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Nijerya'daki Boko Haram örgütünün lideri Ebubekir Şekau bulunuyor.

Papa Françesko, aktör Bradly Cooper, astronot Scott Kelly, aktris Reese Witherspoon ile Kim Kardashian ve eşi şarkıcı Kanye West de 2015'te en etkili 100 kişi arasında sıralandı.

100 kişi arasında Türk yok

2010 yılında Time dergisinin listesinde yer alan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu yıl listede yer almadı. Listeye geçen yıl Türkiye'den eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül girmişti.