Dünyanın en değerli takımı: Manchester United

Derginin internet sitesinde yer alan ''Dünyanın En Değerli 50 Spor Takımı'' araştırmasına göre, listenin ilk sırasında bulunan 1,83 milyar dolarlık değere sahip İngiliz kulübün gelirinin 459 milyon dolar düzeyinde olduğu ifade ediliyor.





Listenin ilk beşinde yer alan tek futbol kulübü olan Kızıl Şeytanların dünya genelinde 333 milyon izleyicisi, 139 milyon taraftarı bulunduğu belirtiliyor.





Manchester United'ı 1,65 milyar dolar değerle Amerikan futbol takımları Dallas Cowboys ve 1,6 milyar dolar değerle New York Yankees takip ediyor.





Takımların sırasıyla 280 milyon dolar ve 441 milyon dolar geliri bulunuyor.



Listenin dördüncü sırasında 1,55 milyar dolar değere sahip Washington Redkins, beşinci sırasında ise 1,36 milyar dolarlık New England Patriots yer alıyor.





Listeye ancak altıncı sıradan girmeyi başaran İspanyol futbol kulübü Real Madrid'in ise 1,32 milyar dolar değeri, 563 milyon dolar geliri bulunuyor. Kulübün yıllık yayın haklarının yaklaşık 225 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.





Real Madrid'i 1,18 milyar dolarlık değeri bulunan New York Giants ve İngiliz futbol takımı Arsenal izliyor. Listenin dokuzuncu sırasında yer alan New York Jets'in 1,17 milyar dolar, onuncu sırasındaki Houston Teksans'ın ise 1,15 milyar dolar değere sahip olduğu belirtiliyor.





Ağırlıklı olarak Amerikan futbol takımlarının yer aldığı listeye, Formula 1 takımlarından 1,05 milyar dolarlık değerle Ferrari 16'ıncı sıradan, 805 milyon dolar değerle McLaren Mercedes 42'inci sıradan girdi.





Listede yer alan diğer Avrupalı futbol kulüpleri ise 25'inci sırada 994 milyon değerle İspanyol kulüp Barcelona, 27'inci sırada 990 milyon dolarla Alman kulüp Bayern Munich, 41'inci sırada 822 milyon dolarla İngiliz kulüp Liverpool, 43'üncü sırada 899 milyon dolarla İtalyan ekip A.C. Milan, 47'inci sırada 656 milyon dolarla İtalyan takımı Juventus, 48'inci sırada 646 milyon dolarla İngiliz kulüp Chelsea bulunuyor.





Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımları ise listeye ancak 49'uncu sırada 657 milyon dolar değerle Los Angeles Lakers ve 50'inci sırada 586 milyon dolarlık değerle New York Knicks takımlarıyla girmeyi başardı.