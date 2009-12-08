Dünyanın en çok okunan haberi

T24 - Amerika medya takip kuruluşu Global Language Monitor, son 10 yılda en çok okunan haber konusunun açık farkla `Çin'in yükselişi' olduğunu açıkladı.
Medya takip kuruluşunun binlerce basın, elektronik medya ve internet kaynağını tarayarak oluşturduğu listede, `Irak Savaşı' ve `11 Eylül Saldırıları' ile ilgili haberler Asya'nın yükselen gücünü takip etti.
Kuruluşun başkanı Paul JJ Payack, sonucun şaşırtıcı olmadığını belirterek, "Çin, dünya düzenini değiştiriyor, bu dönüşüm de son 10 yılda en çok okunan haber hikayelerinin en tepesinde yer aldı" dedi.
Son 10 yılda en çok okunan haberler şöyle:
1- Çin'in yükselişi
2- Irak Savaşı
3- 11 Eylül Saldırıları
4- Teröre karşı savaş
5- Michael Jackson'un ölümü
6- Obama'nın başkan seçilmesi
7- Ekonomik durgunluk
8- Katrina Kasırgası
9- Afganistan'ın işgali
10- Finansal kriz11- Pekin Olimpiyatları
12- Güney Asya'da yaşanan Tsunami
13- Taliban'a karşı savaş
14- Papa II. John Paul'ün ölümü
15- Osama Bin Laden