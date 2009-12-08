Dünyanın en çok okunan haberi

T24 - Amerika medya takip kuruluşu Global Language Monitor, son 10 yılda en çok okunan haber konusunun açık farkla `Çin'in yükselişi' olduğunu açıkladı.







Medya takip kuruluşunun binlerce basın, elektronik medya ve internet kaynağını tarayarak oluşturduğu listede, `Irak Savaşı' ve `11 Eylül Saldırıları' ile ilgili haberler Asya'nın yükselen gücünü takip etti.



Kuruluşun başkanı Paul JJ Payack, sonucun şaşırtıcı olmadığını belirterek, "Çin, dünya düzenini değiştiriyor, bu dönüşüm de son 10 yılda en çok okunan haber hikayelerinin en tepesinde yer aldı" dedi.



Son 10 yılda en çok okunan haberler şöyle:



1- Çin'in yükselişi

2- Irak Savaşı

3- 11 Eylül Saldırıları

4- Teröre karşı savaş

5- Michael Jackson'un ölümü

6- Obama'nın başkan seçilmesi

7- Ekonomik durgunluk

8- Katrina Kasırgası

9- Afganistan'ın işgali

10- Finansal kriz11- Pekin Olimpiyatları

12- Güney Asya'da yaşanan Tsunami

13- Taliban'a karşı savaş

14- Papa II. John Paul'ün ölümü

15- Osama Bin Laden