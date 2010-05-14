Dünyanın en çok kazanan mankeni!

T24- Dünyanın en çok kazanan mankeninin Brezilyalı top model Gisele Bundchen olduğu bildirildi.

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Forbes dergisinin internet sitesinde, geçen yıl Amerikalı sporcu Tom Brady ile evlenen ve bir oğlu olan 29 yaşındaki modelin geçen yıl 25 milyon dolar kazandığı belirtildi.



Bundchen’i, Heidi Klum (16 milyon dolar), Kate Moss (9 milyon dolar), Adriana Lima (7.5 milyon dolar), Doutzen Kroes (6 milyon dolar), Alessandra Ambrosio (5.5 milyon dolar), Natalia Vodianova (5.5 milyon dolar), Daria Werbowy (4.5 milyon dolar), Miranda Kerr (4 milyon dolar) ve Carolyn Murphy (3.5 milyon dolar) izliyor.



Bundchen ve Klum’un bağlı olduğu IMG model ajansı yetkilisi Ivan Bart, şirketlerin ekonomik krize rağmen başarı gösterecek isimlerle çalışmak istediğini ve top modellerin krizden etkilenmediğini gördüklerini söyledi.