Dünyanın en büyük volkanik bölgesi bulundu

İskoçya'da bilim insanları, Antartika'daki buzulların altında dünyanın en büyük volkanik bölgesini keşfetti. Aktif olup olmadıkları henüz bilinmeyen yanardağlardan birinin patlaması, Dünya üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Birgün'de yer alan habere göre İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nden bilim insanları, Antartika'nın batısındaki buzul tabakasının 2 kilometre altında yer alan ve dünyanın en büyük volkanik bölgesini keşfetti. Boyları yüz ile 3.850 metre arasında değişen 91 yanardağın bulunduğu bölge, şimdiye kadar dünyada volkanik bölgelerin en yoğun olduğu yer sanılan Afrika kıtasından daha yoğun.

"Çok şaşırdık, beklemiyorduk"

Geological Society'de yayınlanan araştırmaya katkı sunan buzul uzmanı Robert Bingham, "Çok ama çok şaşırdık. Böyle bir sayı beklemiyorduk. (…) Bu bölgedeki yanardağların sayısı nererdeyse Afrika'dakinin üç misli" açıklamasında bulundu.

"Bu volkanlardan biri patlayacak olursa..."

Öte yandan Bingham, volkanlardan birinin patlaması durumunda bunun dünya üzerinde vahim sonuçları olabileceğini belirten buzul uzmanı, "Bu volkanlardan biri patlayacak olursa Batı Antartika'nın buzullarının dengesini bozabilir (…) Asıl mesele yanardağların ne derece aktif olduğu. Bu, bir an önce cevabını bulmamız gereken bir soru"dedi.

Bölgedeki yanardağlardan birinin patlaması, çevresindeki buzul tabakalarını etkileyebilir. Bringhman'a göre böyle bir durumda buzullar okyanusa karışarak eriyebilir ve su seviyesinin yükselmesine neden olabilir.