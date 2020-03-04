Dünyanın en büyük varlık fonu, Borsa İstanbul’da 53 şirketten hisse aldı

2018’de 707 milyon dolar harcama yaparak 58 şirketten hisse alan Norveç Varlık Fonu, geçen yıl Borsa İstanbul’a 803 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Sahip olduğu varlık değeri 1 trilyon doları aşan Norveç Varlık Fonu, 2019 yılında 803 milyon dolar harcama yaparak, Borsa İstanbul’da işlem gören 53 şirketten hisse aldı.

Dünyanın en büyük fonu, 2018’de 707 milyon dolarlık yatırımla 58 şirketin hisselerine portföyünde yer vermişti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre geçen yıl yapılan yatırımlar arasında Aygaz AŞ, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Aksa Enerji Üretim AŞ ile Enerjisa Enerji AŞ olmak üzere 6 enerji şirketinin hisseleri yer aldı.

Fonun bu altı enerji şirketindeki ortaklık hisse değeri 117 milyon dolar olarak kayda geçti.

En büyük yatırım Akbank'a

Norveç Varlık Fonu'nun, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı Akbank Türk Anonim Şirketi aldı. Akbank'ın yüzde 1,43 hissesine sahip olan fonun, söz konusu bankadaki toplam yatırımı 101 milyon 651 bin 998 doları buldu.

Söz konusu yatırımı 70 milyon 152 bin dolarla Türkiye Garanti Bankası AŞ, yaklaşık 55 milyon dolarla Türk Hava Yolları AO ve 47 milyon 651 bin dolarla Arçelik AŞ yatırımları izledi.

En büyük pay Türk Traktör’ün

Fonun Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı ise yüzde 4,01'ine ortak olduğu Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ'de bulunuyor. Söz konusu şirketin hisse senetlerine bağlanan toplam yatırım miktarı 20 milyon dolara yaklaştı.

Varlık fonunun geçen yılın sonunda Türkiye'deki en büyük enerji yatırımı, 54 milyon 653 bin dolarla Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ olurken, onu, 38 milyon 941 bin dolarla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları hissesi izledi.

Petrolle gelen “Varlık”

1960’ların ikinci yarısında keşfedilen petrol yataklarından elde edilen geliri değerlendirmek amacıyla 1996’da kurulan Norveç Varlık Fonu’nun “cüzdanı” ekim ayında 1,09 trilyon dolara ulaşmıştı.

Bu, her Norveç vatandaşına yaklaşık 200 bin dolar düşmesi anlamına geliyor.

Fonun stratejisine göre, yatırımların yüzde 60'ı hisse senetlerine, yüzde 35'i sabit getirili menkul kıymetlere ve yüzde 5'i gayrimenkule yönlendiriliyordu ancak 2017'de Norveç hükümeti küresel hisse senetlerine yapılan yatırımın payını yüzde 70'e çıkardı.

Sabit getirili menkul kıymetlerin oranı ise yüzde 28’e çekildi.

Norveç hükümeti, fon gelirlerinin yüzde 4’ünü kullanabiliyor, geriye kalan yüzde 96'lık kısım ise biriktiriliyor. Böylece Norveç dışında 70'ten fazla ülkede, 9 bine yakın firmaya yatırım yapılıyor.