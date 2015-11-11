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Dünya

Dünyanın en büyük uyuşturucu baronu Escobar'ın kayıp serveti bulundu

Çiftçiyi 1 milyon dolar ile ödüllendirdiler.

11 Kasım 2015 17:09

Kolombiyalı bahçıvan Jose Mariena Cartolos, dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın kayıp hazinesinin bir kısmı olduğu düşünülen 600 milyon doları tesadüfen buldu.

CNN'nin haberine göre; Kolombiya'da bahçıvanlık yapan 65 yaşındaki  Cartolos, çalıştığı villanın bahçesini kazdığı sırada ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a ait olduğu belirtilen 600 milyon dolar buldu.

Varillere konulmuş tam 600 milyon dolarla karşılaşan Cartolos, hemen polise haber verdi. Devlet yetkililerinin 1 milyon dolarla ödüllendirdiği Cartolos'a, bir de plaket verildi.

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