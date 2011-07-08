Dünyanın en büyük şirketi Wal-Mart

T24- Dünyanın en büyük şirketi 421 milyar 849 milyon dolar gelirle ABD'li perakende devi Wal-Mart oldu. Geçen yıl yayımlanan listede 270. sırada yer alan ABD'li mortgage devi Fannie Mae, bu yıl en hızlı büyüyen şirket oldu ve 15. sıraya yerleşti. Koç Holding ise 35 milyar 713 milyon dolar gelirle bu yıl listenin 247. sırada yer buldu.



Fortune Dergisi'nin ''Global 500'' listesine göre, ABD'li Wal-Mart'ı, iki petrol şirketi takip etti. Hollandalı Royal Dutch Shell 378 milyar 152 milyon dolar gelirle ikinci sırada, ABD'li petrol şirketi Exxon Mobil 354 milyar 674 milyon dolar gelirle üçüncü sırada ve İngiliz petrol şirketi BP ise 308 milyar 928 milyon dolar gelirle dördüncü sırada yer aldı.



Derginin, geçen yıl açıkladığı listenin ilk dördünde yer alan şirketler bu yıl da yerlerini korudu.



Geçen yıl listeye 5. sıradan giren Japon otomobil şirketi Toyota, bu yıl 8. sıraya gerilerken, bir başka Japon şirketi Japan Post Holdings ise 6. sıradan 9. sıraya düştü.



Listenin ilk 10 sırasında 3 Çin şirketi yer aldı. Bu şirketler, 6. sırada yer alan Sinopec Group, 7. sırada yer alan China National Petroleum ve 8. sırada yer alan State Grid oldu.





Dünyanın en büyük 500 şirketi sıralamasına, 133 ABD'li şirket, 68 Japon şirketi, 61 Çinli şirket, Fransa'dan 35 şirket, Almanya'dan 34 şirket ve Hindistan'dan da 8 şirket girdi.



Listede yer alan şirketlerden 12'sinin üst yöneticisi (CEO) kadınlardan oluştu.

Geçen yıl yayımlanan listede 270. sırada yer alan ABD'li mortgage devi Fannie Mae, bu yıl en hızlı büyüyen şirket oldu ve 15. sıraya yerleşti.





Şanghay Günlüğü gazetesinin haberine göre, Çin'in ana karasından listede 61 firma yer aldı. Gazeteye göre, Çinliler, 69 şirketle listeye girdi.





Türkiye'den listeye giren tek şirket, geçen yıl da olduğu gibi Koç Holding oldu. Koç Holding, 35 milyar 713 milyon dolar gelirle bu yıl listenin 247. sırada yer buldu. Şirket, geçen yıl 273. sıradaydı.



Dünyanın en büyük 500 şirketinin açıklandığı listenin ilk 10'u şu şirketlerden oluştu:



SIRALAMA ÜLKE ŞİRKET GELİR (MİLYON DOLAR)

1 ABD WAL-MART 421.849

2 HOLLANDA ROYAL DUTCH SHELL 378.152

3 ABD EXXON MOBİL 354.674

4 İNGİLTERE BP 308.928

5 ÇİN SINOPEC 273.422

6 ÇİN NATIONAL PETROLEUM 240.192

7 ÇİN STATE GRİD 226.294

8 JAPONYA TOYOTA MOTOR 221.760

9 JAPONYA JAPAN POST HOLDİNGS 203.958

10 ABD CHEVRON 196.337



