Dünyanın en büyük omleti Ankara'da yapıldı

T24 - Türk yumurta üreticileri Dünya Yumurta gününde bir rekora imza attı. 110 bin yumurta kullanıldı, 4400 kilo ağırlığında dünyanın en büyük omleti pişirildi. Bu rekorla Türkiye de bu alanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.







Ankara’da Cepa Alışveriş Merkezi’nin otoparkında dünyanın en büyük omleti pişirildi.

Dünyanın en büyük omleti 110 bin yumurta ve 432 litre sıvı yağ kullanıldı. Omlet yapımında kullanılan yumurtalar likit yumurta, ancak sembolik olarak birkaç yumurta dev tavanın içine kırıldı. 6 ton ağırlığında olması beklenen omlet Rixos Ankara’nın baş aşçısı tarafından pişirildi.

Yumurta üreticileri Merkez Birliği’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği kutlamalara Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Baklanı Zafer Çağlayan, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker katıldı.



Rekor denemesi, Guinnes Rekorlar Kitabı yetkilisinin gözetiminde yapıldı. Bir önceki rekor 3,6 tonluk omlet ile Güney Afrika’ya aitti.

10 metre çapında ve 3,422 kilogramlık tavada yapılacak omletin yapımında 80 kişilik ekip görev aldı.

Bu arada Zafer Çağlayan’a Türkiye’nin en büyük yumurtası hediye edildi.





Gaz kaçağı

Omlet pişirilirken aksilikler de yaşandı. Bir ara gaz kaçağı olduğu anlaşıldı. Ekipler hemen müdahale etti. Ve sorun giderildi.





Dünyanın en büyük omleti

2,5 saatlik uğraşı sonucunda omlet pişti. Yetkililer yaptığı ölçüm sonucu 4400 kilo ile dünyanın en büyük omleti oldu.