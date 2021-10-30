"Dünyanın en büyük iklim göçlerinden birini yaşayacağız; Türkiye'ye 30 milyon mülteci gelebilir"

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim krizi nedeniyle Uzak Doğu’da koşullar yaşanmaz hale gelirse, 20-30 yıl içinde milyonlarca mültecinin Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

Gazete Oksijen'den Yusuf Akcakaya'nın haberine göre; The Lancet dergisinin yer verdiği araştırmada geçen “Türkiye dünyanın en çok göç alan üç ülkesinden biri olacak’’ ifadesine ilişkin olarak Levent Kurnaz şunları kaydediyor:

“Pakistan, Hindistan ve Bangladeş’teki insanların Türkiye’den başka gidebilecekleri bir yer yok. Burayı ya transit olarak kullanacaklar ya da burada kalacaklar. Kuzeyi Himalaya ve Hindikuş Dağları, oraya göçemezler çünkü bir yaşam yok; istikamet mecburen Batı. Batıdaysa karşılarına ilk çıkacak ülke İran. Fakat İran ile büyük dini ayrımları var, orada kalamazlar, istenmeyecekler. Dönüp dolaşıp yolları Türkiye’ye çıkacak. Zaten şu anda ülkemizdeki göçmenlerin hangi ülkelerden geldiğinin listesini açıp bir bakın; Afganistan, Suriye’den sonra gelenler bu ülkeler. Yani bahsettiğim güzergah, henüz büyük çaplı bir iklim göçü yaşanmasa da hali hazırda kullanılıyor.’

20, belki 30 yıl sonra dünyanın en büyük iklim göçlerinden birini yaşayacağız. Üstelik bu göç uzun bir zamana yayılmayacak, 2-3 yıl içinde olacak. İklim kaynaklı felaketler tetikleyecek çünkü bunları. Sonuçta Türkiye’ye gelmesi olası yaklaşık 30 milyon kişiden bahsediyoruz. Nüfuslarının toplamı 1.7 milyarı bulan Pakistan, Hindistan ve Bangladeş’in güney kesimlerinde yaşayan insanlar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında başımıza gelecek bu. Kaçışı yok.’’