Dünya'nın en büyük hipodromu Dubai'de açıldı

Yaklaşık 2 milyar dolar harcamayla gerçekleştirilen ve 2 milyon metre kare alanda 17 ay gibi kısa bir sürede inşa edilen Dubai Meydan Hipodromu'nun açılışı Dubai Dünya Kupası At Yarışları'yla yapıldı.8 ayrı kategoride yapılan yarışlardan 10 milyon dolar ödüllü olan en önemli yarışı, Stephan Fribong'un sahibi olduğu Gloria de Campeao isimli at kazandı. Dünyanın en büyük ödülünü, at sahibine Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El-Maktum verdi.Hipodromun yapımını Türkiye'de Taşyapı inşaat şirketiyle ve Dubai Emiri Maktum'la kurdukları ortak MTM şirketiyle üstlenen Mirhan Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Demirhan, "Bu hem Dubai için hem de bizim için çok önemli bir projeydi. Böyle bir projede Türk olarak yer almaktan çok mutluyuz. Çok başarılı bir açılış gerçekleşti. Dünyada 80 ülke televizyonu canlı olarak yarışları yayınladı." dedi.1700 metre uzunluğunda ve içinde 7 yıldızlı bir otel, 4 bin 500 kişilik balon restoran, IMAX sinema da yer alan 85 bin oturma kapasiteli hipodromun açılış töreni Dubai'de bütün gözleri buraya çevirdi.Günün erken saatlerinden itibaren hipodroma gelen ve kişi başı 200 ile 300 dolar ödeyerek açılışı izleyenler arasında özellikle kadınlar, giysileri ve şapkalarıyla büyük dikkat çekti. İzleyenleri eğlendirmek için 1500'e yakın artist gösteriler gerçekleştirdi.Dünyaca ünlü pop müzik sanatçıları Carlos Santana ve Elton John ise unutulmaz bir konser verdi.