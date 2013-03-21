Dünyanın en büyük güneş paneli tesisi açıldı

Dünyanın en büyük güneş paneli tesisi, Abu Dabi’de hizmete girdi. BAE firması Masdar, Fransa’nın Total ve İspanya’nın Abengoa şirketlerinin kurduğu Shams Power Company tarafından inşa edilen ‘Shams 1’ yenilenebilir enerji tesisi, dün törenle açıldı.

100 MW kapasitesi bulunan güneş enerjisi santrali, 20 bin haneyi aydınlatacak elektrik üretebiliyor. Shams 1’in en büyük faydası ise şüphesiz doğayı korumak adına olacak. Enerji santrali, her yıl 175 bin ton karbondioksitin atmosfere salınmasını önleyecek.

Shams şirketinden yapılan açıklamaya göre, enerji santralinin doğaya yapacağı katkı aynı zamanda ‘1.5 milyon ağaç dikmeye veya trafikten 15 bin aracın kaldırılmasına’ eşit.

Shams 1, tam 258 bin parabolik aynadan oluşuyor. Parabolik aynalar, sahip oldukları tasarım sayesinde, güneş ışınlarını çok daha etkin bir şekilde yakalayarak, enerjiyi tek bir noktaya odaklayabiliyor. Enerji aynı zamanda, odak noktasından dağıtılabiliyor.

Aynalarda toplanan ışık, odak olarak aynaların merkezinden geçen sıvı dolu borulara yönlendiriliyor. Sıvı ısınıyor ve ısı dönüştürücüsüne ilerledikten sonra, ortaya çıkan buhar türbinleri döndürerek elektrik üretilmesini sağlıyor. Shams 1 güneş enerjisi santrali, 4 kilometre karelik bir alana yayılmış durumda.