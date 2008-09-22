'Dünyanın En Büyük Elması' tahtına yeni aday

Maden arama şirketi Gem Diamonds, 8 Eylül'de Güney Afrika ülkesi Lesotho'daki Letseng madeninde bulunan taşın uzmanlar tarafından incelendiğini ve 478 karat (95,6 gram) olduğunun saptandığını açıkladı.



Şirket, berrak ve göz alıcı bir renge sahip olan taşın, dünyada bu türde bulunan en büyük işlenmemiş elmaslardan biri olduğunu belirtti.



Gem Diamonds, daha önce benzer ağırlığa, ancak daha düşük renk kalitesi ve berraklığa sahip bir taşın 12 milyon dolara satıldığını belirtti.



Dünyanın en büyük 20 işlenmemiş elmasından 4'ü Letseng madeninden çıkarılmıştı.