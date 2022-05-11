Dünyanın en büyük elması açık artırmada 18,8 milyon dolara satıldı

Açık artırmada satılacak en büyük elmas olarak bilinen 228,31 karatlık The Rock (Kaya) isimi elmas, İsviçre’nin Cenevre kentindeki müzayedede 18,6 milyon İsviçre frangına (18,8 milyon ABD doları) satıldı.

Müzayede evi Christie's tarafından Cenevre'deki Four Seasons Hotel'de düzenlenen satışta iş insanları ve koleksiyoncular, elması almak için fiyat tekliflerini yarıştırdı. Toplamda 61 mücevherin açık artırmaya çıkarıldığı müzayedede Kaya'nın yanı sıra Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait 205,7 kararlık elmas, en değerli iki ürün olarak tanıtıldı.

26'ncı sırada açık artırmaya sunulan Kaya, 18 milyon 600 bin İsviçre frangına satıldı. 19 milyon ile 30 milyon frank arasında değer biçilmesi beklenen Kaya, tahmin edilenin altında miktarda alıcı buldu.