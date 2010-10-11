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Dünya

DÜNYANIN EN BÜYÜK BAYRAĞI LÜBNAN'DA  BEYRUT (A.A)

11 Ekim 2010 00:20

-DÜNYANIN EN BÜYÜK BAYRAĞI LÜBNAN'DA  BEYRUT (A.A) - 10.10.2010 - Humus ve kısırla çeşitli rekorların kırıldığı Lübnan'da bu kez de dünyanın en büyük bayrağı yapıldı. Genç Lübnanlı göçmenlerin düş gücünün ürünü olan ve Kuveyt'te parça parça dikilip Lübnan'da bir araya getirilen bayrak 65 bin metrekare. Daha önceki en büyük bayrak Fas tarafından 60 bin metrekarelik bayrak idi. Lübnanlı gençlerin Lübnan bayrağı rekoru, Guiness Rekorlar kitabına da girdi.  Rekor Lübnan bayrağının tam ortasında yer alan ve ülkenin simgesi olan sedir ağacının boyutu ise 10 bin 452 metrekare.                   

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