Dünyanın en büyüğü Norveç Varlık Fonu 2020'nin ilk yarısında 21 milyar doları aşkın zarar etti

Norveç'in 1.15 trilyon dolar büyüklüğündeki dünyanın en büyük varlık fonu yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle borsaların ve emlak piyasasının gerilemesiyle 2020'nin ilk yarısında 21.27 milyar dolar (188 milyar kron) zarar açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Norveç Varlık Fonu Başkan Yardımcısı Trond Grande yaptığı açıklamada "Piyasalar ikinci çeyrekte iyileşmiş olsa bile hala gözle görülür derecede belirsizliğe tanıklık ediyoruz" dedi.

Borsadaki tüm hisselerin yüzde 1.5'ine sahip olan fon, dünya genelinde 9 bin 200 şirkette hisse sahibi. Fon, aynı zamanda tahvillere ve emlak piyasasına da yatırım yapıyor.

Norveç Varlık Fonu, Batı Avrupa'daki en büyük petrol üreticisi olan ülkenin petrol gelirlerini yatırıma yönlendiriyor. Fon, Koronavirüs (Covid-19) salgınının dünya ekonomilerini yoğun biçimde etkilediği geçtiğimiz mayıs ayında ülke ekonomisine 41 milyar dolarlık rekor bir miktarda harcama yapacağı duyurulmuştu.