T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Savaştan bir kaçan Suriyeliyim, beni dışlama, bana sarıl”

İnternette yayınlanan sosyal deney paylaşım rekoru kırdı

29 Şubat 2016 21:39

Mültecilerin yaşadığı sorunları yansıtmak ve önyargıları kırmak isteyen gençler, hazırladıkları sosyal deneyle duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Gözleri bağlı şekilde önünde “Dünyanın dışladığı, insanların hor gördüğü savaştan kaçan bir Suriyeliyim. Beni Dışlama Bana Sarıl” notu ile duyarlılık oluşturmak istenen deney karşısında vatandaşlar önce şaşırdı sonra gence sarılarak destek verdi.

Deneyin videosu şöyle:

ETİKETLER

sosyal deneymültecisuriyelivideoizle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24