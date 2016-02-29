"Savaştan bir kaçan Suriyeliyim, beni dışlama, bana sarıl”

Mültecilerin yaşadığı sorunları yansıtmak ve önyargıları kırmak isteyen gençler, hazırladıkları sosyal deneyle duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Gözleri bağlı şekilde önünde “Dünyanın dışladığı, insanların hor gördüğü savaştan kaçan bir Suriyeliyim. Beni Dışlama Bana Sarıl” notu ile duyarlılık oluşturmak istenen deney karşısında vatandaşlar önce şaşırdı sonra gence sarılarak destek verdi.

Deneyin videosu şöyle: