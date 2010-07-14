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Sağlık

'Dünyanın Çatısı'nın genleri farklıymış

Tibet'te yaşayanların sağlıklı ve uzun ömürlü olmalarının sırrı, temiz hava, sağlıklı gıdadan kaynaklanmıyor.

14 Temmuz 2010 03:00

T24- Araştırmaya göre, Tibet'te yaşayanların sağlıklı ve uzun ömürlü olmalarının sırrı, sadece temiz hava, sağlıklı gıda ve stresten uzak yaşamdan kaynaklanmıyor.


"Dünyanın Çatısı" olarak tanınan Tibet'te yaşayanların sağlıklı ve uzun ömürlü olmalarının sırrını araştıran Amerikalı bilim insanları, Tibet'te yaşayanların genetik olarak farklı olduğunu ortaya çıkardı.

İtalyan La Repubblica gazetesinde çıkan habere göre, araştırmayı, Berkeley Üniversitesi uzmanları yaptı.

2 bin 800 yıl önce birbirinden ayrılmış olan 50 Tibetli ile Han kökenli 50 Çinli'nin DNA'larının karşılaştırıldığı araştırmanın sonucunda, Tibet'te yaşayanların bu süre içinde biyolojik mutasyona uğradıkları, bu sayede çok yüksek yerlerdeki doğa koşullarına uyum gösterebildikleri ortaya çıktı. 

Bu değişimin "organizmanın oksijeni kullanma şekliyle doğrudan ilişkili olduğunu" söyleyen bilim adamları, araştırmanın deniz seviyesindekilere nazaran yüzde 40 oranında daha az oksijen soluyan Tibetlilerin "yaşam sırrı"na açıklık getirdiğini belirtti.

Araştırmanın sonuçlarının, anne rahminde oksijensiz kalmaktan kaynaklanan hastalıklara çare arayan araştırmacılara yol gösterebileceği de vurgulandı.

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