Dünyanın bir ikizi daha bulundu



T24 -

Üçlü yıldız sistemi







En son kepler yapmıştı





ntvmsnbc'nin haberine göre, Uluslararası bir ekip tarafından yapılan keşif Astrophysical Journal Letters dergisi tarafından duyuruldu. Dünya’dan 22 ışık yılı uzaklıkta keşfedilen ve GJ 667Cc adı verilen gezegenin, GJ667C yıldızının yörüngesinde bulunduğu belirtildi. Yoğunluğu Dünya’nın 4,5 katı olan GJ 667Cc, yıldızının etrafındaki dönüşünü 28.15 günde tamamlıyor.Avustralya’nın New South Wales Üniversitesi’nden Chris Tinney, “GJ 667Cc’ye yıldızından gelen ışınların çoğunun kızılötesi olduğunu ve gezegenin atmosferi tarafından emildiğini” belirtti.Tinney, “Dünya ile kıyasladığımızda, GJ 667Cc yıldızından düşen ışınların yüzde 90’ını alıyor.Bu da yaşamın oluşması için gezegenin doğru sıcaklığa sahip olduğu ihtimalini güçlendiriyor. Ayrıca, kayalık bir yüzey ve nemli bir atmosfere sahip olması, GJ 667Cc’de sıvı su bulunması ihtimalini artırıyor” dedi.GJ 667Cc gezegeninin yörüngesinde bulunduğu GJ 667C yıldızı, üçlü bir yıldız sisteminde yer alıyor. Bu yıldız sistemi ise GJ 667A ve B adındaki iki diğer yıldızın yörüngesinde bulunuyor.Avustralya Astronomik Gözlemevi’nden Dr. Simon O’Toole, “Yaptığımız keşif, yaşama olanak sağlabilecek gezegenlerin düşündüğümüzden çok daha değişik kozmik çevrelerde bulunabileceğini gösterdi” yorumunu yaptı.GJ 667C yıldız sistemi, Avrupa Güney Gözlemevi’nin Şili’deki Magellan teleskopu ve ABD’deki California Teknoloji Enstitüsü’nün ikiz Kesk teleskopları tarafından keşfedildi.Dünya benzeri en son gezegeni, Aralık ayında NASA’nın Kepler teleskopu keşfetmişti. 600 ışık yılı ötede olan Kepler-22b adındaki gezegenin, Dünya’nın 2.4 katı büyüklüğünde ve yüzeyindeki sıcaklığın 21 santigrat derece olduğu tespit edilmişti.Kepler teleskopu, göreve başladığı 2009 yılından bu yana 2 bin 326 gezegen keşfetti.