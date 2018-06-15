"Dünyanın bilinen en eski ayak izleri bulundu"

Çin’deki bilim insanları, en eski fosilleşmiş hayvan ayak izlerinin bulunduğunu iddia etti. Birbirine paralel izler, güney Çin’in Yangtze Boğazı’nda 551 milyon yıl öncesinde çamurda bırakılmıştı.

Birkaç milimetre uzunluğunda bir kireçtaşı fosili üzerinde belirsiz bir formda rastlandığı kaydedilen ayak izinin, 541 ila 551 milyon yıl öncesi döneme ait olduğu belirlendi.

Bu ayak izlerinin tarihi, eklembacaklıların ve diğer hayvanların hızla geliştiği ve bu tür ayak izlerini bırakabilecek ayakları olan canlıların ortaya çıktığı Kambriyen Patlaması’ndan 10 milyon yıl öncesine dayanıyor.

Virginia Tech’den Dr. Shuhai Xiao konuya ilişkin “Eğer bir hayvan ayak izleri yaparsa, ayak izleri tortu yüzeyinde çöküntü oluşturur ve çöküntüler üstteki tabakadan tortularla doldurulur. Bu tür bir fosilin tarzı, diğer türdeki iz fosillerinden, örneğin tüneller veya oyuklar veya vücut fosillerinden farklıdır. Ayak izleri, çift taraflı uzantılara sahip hayvanlar tarafından yapıldıkları takdirde beklendiği gibi iki paralel sıra halinde oluşur. Ayrıca, hayvanın birden fazla çift uzantıya sahip olması halinde beklendiği gibi tekrarlanan gruplar halinde oluşurlar” açıklamasında bulundu.

Daha önce, Dünya’da meydana gelen çeşitlilikteki ani yükseliş dönemi olan Kambriyen Patlamasından daha eskiye tarihlenen uzuvlu hayvanlara ait hiçbir kanıt bulunamamıştı. Kambriyen Patlaması 540 milyon ila 510 milyon yıl önce gerçekleşti.

Alışılmadık bir şekilde, söz konusu yaratığın ayak izlerinin düzensiz ve karışık olması, biraz tereddüte neden oluyor.

Bulgular üzerine yayınlanan makalede araştırmacılar, izlerin 419 ve 358 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen İskoçya’daki Dunure ve Montrose’da kaydedilen fosil izlerine benzediğini söylüyor.

Ancak yeni bulgu, bilim insanlarına ayak izlerinin ne tür bir hayvana ait olduğunu belirlemek için yeterli bilgi sağlamıyor.

Dr Xiao şöyle konuştu:

“Makalede, hayvanların bu ayak izlerini ne yaptığını tam olarak bilmediğimizi açıkça belirtmiştik, bunun dışında hayvanların çift taraflı simetrik olması gerektiği için çift uzantıları vardı.

En az üç canlı hayvan grubu çift taraflı uzantılara sahiptir; arılar gibi eklembacaklılar, kıl kurtları gibi halkalı solucanlar ve insanlar gibi tetrapodlar. Eklembacaklılar ve halkalı solucanlar veya ataları olasılıklardır; ve modern eklembacaklılar ve halkalı solucanlar bu fosillerin yorumlanmasına rehberlik edecek uygun bir analog sağlar.

“Ancak hayvan, kendi bıraktığı ayak izlerinin yanında ölmezse ve günümüze kadar korunmazsa, ayak izlerini yapan hayvanın ne olduğunu kesin olarak söylemek çok zor.”