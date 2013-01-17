Dünyanın akıllı telefon lideri Çin oldu

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığının verilerine göre, geçen yıl iPhone, iPod Touch ve iPad platformlarında Çin'e ait uygulama olduğu kaydedildi.

Dünyanın en büyük GSM operatörü konumundaki China Mobile'ın internet piyasasının 429,6 milyar yuan (yaklaşık 68,19 milyar ABD doları) olduğu belirtilirken, China Mobile online uygulama piyasasınında da 150 bin uygulama olduğu ifade edildi.

2012 yılındaki 50,9 milyon yeni abone ile birlikte ülkedeki internet kullanıcısı sayısı 564 milyona ulaşmıştı. Diğer yandan ülkedeki mobil internet kullanıcı sayısı geçen yıl yüzde 18,1 artarak 420 milyona ulaşmıştı. Çin'de internet kullanımının omurgasını mobil kullanıcılar oluşturuyor.