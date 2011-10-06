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Dünya

Dünyanın "en yüksek" web kamerası,  NEPAL (A.A) 

06 Ekim 2011 17:59

-Dünyanın "en yüksek" web kamerası,  NEPAL (A.A) - 06.10.2011 - Dünyanın "en yüksek" web kamerası, 5675 metre yükseklikteki Kala Patthar dağından Everest'in görüntülerini yayımlıyor. Sıfırın altında 30 santigrat dereceye kadar dayanabileceği belirten kamera, bilim adamlarından oluşan Ev-K2-CNR isimli ekip tarafından kuruldu. İklim araştırmacıları, dünyanın en yüksek dağındaki bulut oluşumlarını takip ederek iklim değişikliği konusunda veri topluyor. Her beş dakikada bir güncellenen görüntüler, "www.evk2cnr.org/WebCams/PyramidOne/everest-webcam.html" internet adresinden izlenebiliyor. Ekipteki araştırmacılardan Giampietro Kohl, aylarca, en doğru açıdan görüntü alabilmek için kameranın nereye yerleştirileceğini araştırdıklarını söyledi. Kohl, cihazın konulduğu noktadan, Everest'in güney, kuzey ve güneybatı kesiminden görüntü alınabildiğini belirtti. Daha önce dünyanın en yüksek noktada yerleştirilmiş web kamerası 4389 metre yükseklikte, Arjantin'de bulunuyordu.

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