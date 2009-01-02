Dünyalar savaşında mutantlar

Yönetmenliğini genç Simon Hunter'ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Thomas Jane, Matrix'in kütü adamı Ron Perlman, John Malkovich ve Sin City/Günah Şehri'ndeki kısacık sahnesi ile büyük ilgi toplayan Devon Aoki var.Postapopletik bir dünyada 23. yüzyılda geçen filmde Thomas Jane, Necro Mutants adlı yaratıklara karşı mücadele eden ordu görevlisini oynarken, Ron Perlman da yine mutantlara karşı mücadele eden dini grubun liderini canlandırıyor. John Malkovich ise dünyayı yöneten dev şirketlerin oluşturduğu konseyin başkanı rolünde. Bilgisayar efektlerinin bolca kullanımı ile zaten oyundan uyarlanan filmi izlerken kendinizi oyunun bir parçası gibi hissedebilirsiniz. Senaryo olarak çok güçlü olmasa da mutantları konu alması, görüntü kalitesi ve oyuncu kadrosu ile meraklısının izleyebileceği bir film...Mutant Günlükleri / Mutant ChroniclesYönetmen: Simon HunterOyuncular: John Malkovich, Thomas Jane, Ron Perlman, Devon Aoki, Benno FürmannSenaryo: Philip EisnerMüzik: Richard WellsSüre:101 dk.