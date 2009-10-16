Dünyadan ve Türkiye'den en popüler komplolar

Scripps Howard medya organizasyonu tarafından yapılan bir araştırma, Amerikalıların yüzde 36’sının 11 Eylül saldırılarında hükümet parmağı olduğuna, yüzde 40’ının ise Kennedy suikastında derin bir komplo bulunduğuna inandığını ortaya koydu.



Yine benzer bir araştırmaya göre, her beş İngilizden biri, Prenses Diana’nın öldürüldüğü kanaatini paylaşıyor. Milliyet gazetesinin haberine göre, tüm dünyada Apollo 11’in Ay’a ayak basmadığını düşünenlerin sayısı ise milyonları buluyor.



Komplo teorileri, enformasyon çağına girilmesiyle birlikte popüler kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Eskiden konuşulduğu yerde kalan, sohbet masalarında memleketler kurtaran bu teoriler, artık yaygın iletişim ağı ve internetin etkisiyle hızla yayılıyor, “küresel efsanelere” dönüşüyor. İşte o komplolar...



Dünya neye inanıyor?



11 Eylül saldırıları kimin işi? Prenses Diana öldürüldü mü? Özal, cinayete mi kurban gitti?



Obama Kenya'da mı doğdu?



Resmi doğum belgesinde doğum yeri Havai’nin başkenti Honolulu olarak gözüken ABD Başkanı Barack Obama’nın, babasının memleketi olan Kenya’da doğduğuna dair bir başka doğum belgesi daha olduğu iddia ediliyor. Amerikan Anayasası’na göre başkan olmak için tek şart ABD’de doğmak.



11 Eylül hükümet tezgâhı mı?



İddialara göre 11 Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırıdan El Kaide değil, ABD hükümeti sorumlu. Buna göre kanlı saldırı, Irak savaşına bahane yaratmak için hükümetteki muhafazakârlar tarafından düzenlendi.



AIDS laboratuvar ürünü mü?



Özellikle Afro Amerikalılar tarafından rağbet gören teoriye göre, AIDS’e yol açan HIV virüsü, ABD hükümeti tarafından laboratuvar ortamında üretildi ve kasten siyahların üzerine salındı.



Apollo 11 gerçekten indi mi?



Sovyetler Birliği ile yaşanan “uzay yarışı”nı kazanmak isteyen ABD’lilerin aslında Ay’a ayak basmadığı iddiaları, halen güncelliğini koruyor. Atmosfersiz ortamda dalgalanan bayrak, uzay modülünün altında inişe dair bir iz bulunmaması gibi unsurlar, bu teoriyi her zaman canlı tutuyor.

JFK’yi kim öldürdü?



ABD Başkanı Kennedy, 1963’te Dallas’ta suikasta kurban gitti. Bu cinayeti, devlet ve birtakım politikacılar, CIA başkanı Hoover ve bazı mafya gruplarının hep birlikte işlediğine dair komplo teorileri üretildi.

51. bölgede uzaylılar var mı?



İddialara göre ABD hükümeti, varlığını yıllarca inkâr ettiği 51. bölgede, uzaylılar üzerinde araştırmalar yapıyor. Bölgeyi önemli kılan bir diğer unsur ise ele geçirilen UFO’ların burada saklandığına yönelik.

İsa evli miydi?



ABD’li yazar Dan Brown’ın kaleme aldığı “Da Vinci Şifresi” adlı kitapta öne sürülen “İsa peygamber’in günahkâr olarak tanınan Magdalalı Meryem ile evlendiği ve ondan bir çocuk sahibi olduğu” tezi, Hıristiyan alemini ayağa kaldırdı.

Başbakan ajan mıydı?



İngiltere’de 1964, 1966 ve 1974 yıllarında başbakanlık yapan Harold Wilson’ın aslında bir KGB ajanı olduğu, Wilson’ın rakibi Hugh Gaiskell’in KGB tarafından öldürülmesi sayesinde İşçi Partisi’nin başına geçtiği iddia edildi.

Fransız ihtilali



Bir başka komplo teorisine göre, dünya siyasi tarihinin şekillenmesinde önemli rol oynayan Fransız İhtilali, aslında “Aydınlanmış Olanlar” anlamına gelen İlluminati örgütünün eseriydi.

Diana öldürüldü mü?



Yaygın bir komplo teorisine göre, Prenses Diana,Mısır asıllı, milyarder işadamı Muhammed el-Fayed’in oğlu Dodi el-Fayed ile olan ilişkisi nedeniyle öldürüldü ve cinayete kaza süsü verildi. Muhammed el-Fayed ise cinayetin arkasında Prens Philip’in olduğunu öne sürdü.



TÜRKİYE NEYE İNANIYOR?



Geniş kitlelerce kabul gören komplo teorileri, iletişim ağı nedeniyle küresel efsanelere dönüşüyor

Marmara depremi suni miydi?



17 Ağustos 1999 depremi öncesinde pek çok kişi tarafından görülen ateş topu, bu felaketin “suni bir deprem” olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi. Ya Ruslar bomba atmıştı ya da Yugoslavya’ya atılan bombalar yer kabuğunun dengesini bozmuştu. Güncelliğini koruyan teorisi ise bir vericinin depreme yol açtığı.



Eşref Bitlis suikast kurbanı mı?



1993’te uçağı düşen Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’in, ABD’nin Kuzey Irak’ta bir Kürt devleti kurulmasına neden olacak faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin raporu nedeniyle suikasta kurban gittiğine dair komplo teorisi hâlâ gündemde.

Uçağın düşüş nedeni buzlanma olarak bildirildiyse de sabotaj iddiası zihinlerdeki yerini koruyor.



Muhsin Yazıcıoğlu nasıl öldü?



Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi, komplo teorisyen-lerini harekete geçirdi. Helikopterin seçimler öncesi düşmesi, helikopterin yerini bildiren ELT cihazının şiddetli bir düşme yaşanmasına rağmen devreye girmemesi ve yaşanan bilgi kirliliği, suikast iddialarını güçlendirdi.



Fatih zehirlendi mi?



Tarihin karanlık sayfalarından çıkıp gelen bir başka komplo teorisi Fatih Sultan Mehmet’in öldürüldüğüne ilişkin. Buna göre Fatih, Hıristiyan dünyası tarafından, Yahudi bir doktorun yardımıyla zehirlendi.



27 Mayıs darbesinin nedeni



İddialara göre, 27 Mayıs askeri darbesine, Menderes’in Moskova’ya gitmek istemesi neden oldu. Buna göre Washington, NATO üyesi bir müttefikin Moskova ile ilişki kurmasından hiç hoşlanmadı.



Atatürk'ü kim öldürdü?



Yaygın komplo teorisine göre Atatürk, Mason localarını kapattırdığı için, yine Masonlar tarafından öldürüldü. Getirtilen Mason doktor, Atatürk’ü zehirledi.

Abdülhamit'în sonu



İsrail Devleti’ne müsaade etmeyen 2. Abdülhamit, Jön Türklerle temasa geçen Siyonist ve Mason localarınca tahttan indirildi.



İsrail kenelerle mi saldırdı?



Son zamanların en iddialı komplo teorilerinden biri de, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi’ne neden olan kenelerin Karadeniz’e turist kılığında gelen kadın MOSSAD ajanlarınca getirildiği.



Türkiye'yi kim yönetiyor?



Türkiye’de 2003’te Sabetaist hahambaşılığın resmen kurulmasıyla yeniden gündeme gelen komplo teorisi, ülkenin gizliden gizliye Sabetaycılar tarafından yönetildiği yönünde...



Özal'ın ölümü cinayet miydi?



Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a 1988’de düzenlenen suikast, ölümünün ardından otopsi yapılmaması ve en son olarak da eşi Semra Özal’ın “Büyük Türk birliğini gerçekleştirmek istiyordu. Bu nedenle öldürüldü” sözleri, Turgut Özal’ın ölümünün bir cinayet olduğu söylentilerini güçlendirdi.