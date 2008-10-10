Dünya'dan uzaya mesaj gönderildi

Merkür'den yeni 'poz'lar

Uzay teleskopundan rekor tespit

Ukrayna'da asteroidleri izlemekte kullanılan dev RT-70 teleskobuyla yaklaşık 500 fotoğraf, çizim ve metin mesajı, akıllı canlı yaşamın olabileceği varsayılan gezegene doğru yola çıktı.Uzaya gönderilen mesajlar, Bebo internet ağı tarafından açılan "Dünya'dan Bir Mesaj" adlı yarışmayla belirlendi. Çevre ve siyasetten dünya barışına ya da aile ilişkilerine kadar çeşitli konulardaki metinler arasından seçilen bu mesajlara verilecek olası bir cevabın, Dünya'ya 40 yıldan önce ulaşamayacağı belirtiliyor.Organizasyonu yapanlar, mesajların "Gliese 581C" gezegenine en erken 2029'da ulaşacağını tahmin ediyorlar.