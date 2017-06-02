Dünyadan Trump’ın iklim kararına tepki

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni perşembe günü ortak bir açıklama yayınlayarak tarihi Paris İklim Anlaşması'nı yürürlüğe geçirme konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Avrupalı üç lider anlaşmanın tekrar müzakere edilmeyeceği konusunda kesin bir inanca sahip olduklarını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron televizyondan yayınlanan açıklamasında "ABD bu akşam dünyaya sırtını dönmüştür” ifadelerini kullandı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in verdiği bilgilere göre Merkel Trump ile telefonda görüşerek karardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İngiltere Başbakanı Theresa May ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da kararın hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Japonya ve Avustralya da ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çıkmasından üzüntü duyduklarını ancak kendilerinin anlaşmaya bağlılıklarını sürdüreceklerini duyurdu.

Çin resmi haber ajansı: Küresel bir gerileme

Çin'den yapılan açıklamada ABD'nin anlaşmadan çekilmesi "küresel bir gerileme” olarak tanımlandı. Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan yorumda Trump'ın "hemen herkesi üzerek” ABD'yi "kilit rol oynadığı tarihi küresel bir anlaşmadan koparttığı” ancak kararın "bir sürpriz olmadığı” belirtildi. Yorumda "Ancak Avrupa Birliği, Çin ve Hindistan'ın da aralarında olduğu diğer büyük oyuncular, ABD'nin fikir değiştirmesi karşısında çabaları artırma konusundaki istekliliklerini pekiştirmiştir” denildi.

İktidardaki Çin Komünist Partisi'ne yakın Global Times gazetesi de ABD'nin iklim anlaşmasını imzalamayan Suriye ve Nikaragua gibi "kuşku uyandıran azınlıktaki” ülkeler arasına katıldığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Trump'ın açıklamasını "büyük bir hayal kırıklığı” olarak tanımladı. Avrupa Birliği Komisyonu'nun İklim ve Enerjiden Sorumlu Üyesi Miguel Arias Canete de bugünün "uluslararası toplum açısından üzüntü verici bir gün olduğunu” söyledi.

ABD Başkanı Trump dün Beyaz Saray’ın bahçesinde selefi Barack Obama döneminde imzalanan iklim değişikliği anlaşmasından ayrıldıklarını duyurmuştu. Mevcut anlaşmanın şartlarını yerine getirmenin ABD için çok pahalıya mal olacağını söyleyen Trump "daha adil bir anlaşma" için çalışacaklarını söyledi.

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DPA/AFP/EC/HS