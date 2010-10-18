Dünyadan önemli ekonomik açıklamalar

T24- IMF ve Çin Merkez Bankası'nda küresel ekonomik hareketler ve gelişmeler hakkında yeni açıklamalar yapıldı. Liderler küresel kur savaşlarının yaşanmayacağını ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, ABD Merkez Bankası'nın (FED) yeni tur nicel gevşeme girişiminde bulunmasının netlik kazanmadığını söyledi.







Ayrıca küresel kur savaşlarının yaşanmayacağını da ifade eden Lipsky daha çok ülkeler arasında koordineli bir yaklaşımın görüleceğini ekledi. Lipsky dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen merkez bankası ve finans yöneticilerinin Şanghay'daki toplantısı sonunda yaptığı konuşmada, nicel gevşemede ikinci tur ile ilgili verilecek kararın verilere bağlı olduğunu belirtti.







IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn ise istikrarı bozucu para giriş ve çıkışlarıyla mücadele etmek için ülkelerin elinde sermaye kontrolleri de dahil olmak üzere birçok seçenek olduğunu söyledi.







Strauss-Kahn, sermaye akışıyla mücadele ederken sermaye akışını düzenleyecek kurallar yerine düşük faiz oranları, döviz rezervlerinin artırılması ve daha sıkı mali politika gibi seçeneklerin kullanılabileceğini söyledi.







Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Yi Gang da Yuan reformlarının kademeli olacağını, ancak reformlarla Yuanın esnekliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Çin'de bir konferansta konuşan Yi, reformlarla birlikte enflasyon baskılarının da hafifleyeceğini söyledi.



