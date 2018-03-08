Dünya Emekçi Kadınlar Günü dünyanın dört bir yanında kutlanıyor. Farklı ülkelerden ve küresel ölçekteki sendika ve konfederasyonlar, afişlerinde kadın emekçileri ve 8 Mart çağrılarını dile getiriyor. Bu yıl kadınlar greve çıkarak eşitlik ve adalet talep edecek. Kadına yönelik şiddet, ayrımcılık, güvencesizlik ve kadın emekçilerin hakları 8 Martın öne çıkan gündemleri olacak.

Ekmek ve Gül'de yer alan habere göre işte dünyadan 8 Mart afişleri şöyle:

İşyerinde kadına yönelik şiddete son!

Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu, bu yıl işyerinde toplumsal cinsiyet temelli şiddet, bir başka deyişle kadına yönelik şiddet temasını öne çıkarıyor. Dünya ölçeğinde kadınların yüzde 35’inin evde, toplum yaşamında ya da işyerinde cinsel veya fiziksel şiddete maruz kaldığına dikkat çeken ITUC, 14 Şubat-8 Mart tarihleri arasında düzenlediği kampanya çerçevesinde işyerinde şiddet sorunu ile ilgili olarak bir ILO sözleşmesinin kabul edilmesi çağrısında bulunuyor.

Hong Kong'da kadınlar 'Ben de' diyecek

Hong Kong’da kadınlar, küresel ölçekli “ben de” (me too) kampanyasına selam göndererek, “Seksizme, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gerçek bir değişim” için 8 Mart’ta sendikaların da çağrıcısı olduğu bir yürüyüş düzenleyecek.

Eşitlik için beyaz kurdeleler

Fransa’dan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu ise kadınları 8 Mart’ta beyaz kurdeleler takarak saat 15:40’ta greve çıkmaya çağırdı. 15:40’ın seçilmesinin nedeni farklı ülkelerde de aynı çağrıyla yapılacak grevlerin aynı saatte gerçekleştirilebilmesi.

Gelecek için birlikte mücadele

İtalyan Sendika konfederasyonu, bu yılki afişte, “Geçmişteki gibi, gelecek için birlikte mücadele edelim” diyor. Afişte mücadele etmek anlamına gelen “Lotto” sözcüğünün içinde sekiz anlamına gelen “Otto” sözcüğü farklı renge boyanarak, 8 Marta selam gönderilmiş. Afişte, kürtaj ve annelik haklarını güvence altına alan 194 sayılı yasanın kabul edilmesinin 40. yılına da gönderme yapılıyor.

Meksika'da ev işçileri grevde!

Meksika’da Ev İşçileri Sendikası, 8 Mart afişinde, 2,5 milyondan fazla ev işçisinin olduğu Meksika’da ev işçisi kadınları greve çağırıyor. Ev işçisi kadınlar, “Benim için, senin için, hepimiz için onurlu bir çalışma yaşamı” vurgusuyla ev işçilerini görünür de kılmak için 8 Mart’ta greve hazırlanıyor.

Biz olmadan dünya dönmez!

İspanya’dan CGT Konfederasyonu’nun 8 Mart afişi de 8 Mart’ta grev çağrısı yaparken, “Biz olmadan dünya dönmez” vurgusunu yapıyor. CGT, grev çağrısında kadınlar olmadan ne üretimin ne de yeniden üretimin olabileceğine dikkat çekerek, “Dünyayı durdurmak için durmak istiyoruz” diyor.

Kadının yeri sendikadır!

Birleşik Krallık’tan akademisyen sendikası UCU ise 8 Mart afişi ile örgütlenme çağrısı yapıyor. Afişinde “kadının yeri sendikadır” diyen UCU, kadınları “işyerinde eşitlik ve daha iyi haklar” için mücadele etmek üzere sendikalı olmaya çağırıyor.

Güvencesizlik etiketi

İspanya’dan İşçi Sendikaları Birliği (USO), bu yıl 8 Mart’ta Türkçeye “güvencesizlik” olarak de çevrilebilecek “prekarite” sorununu öne çıkarıyor. USO’nun afişinde kadınların üzerinde “güvencesiz” etiketlerinin yer aldığını ve “Güvencesizlik etiketini yırtıp atıyoruz” denildi.

Ücret adaleti!

Dünyanın dört bir yanında kamu hizmetlerinde örgütlü olan sendikaların küresel federasyonu olan PSI (Kamu Hizmetleri Enternasyonali) ise bu yıl 8 Mart afişinde 8 Mart’ta yapılacak kadın grevine çağrıda bulunurken, “Eşit ücret ve ücret adaleti” talebini öne çıkardı. Afişte “Dayanışma silahımızdır” sloganı da yer aldı. * Katkıları için Feray Yağmur, Ayzer Günay ve Elif Görgü'ye teşekkürler...

İspanya'da 2 saatlik grev!

İspanya’nın iki büyük konfederasyonu olan UGT ve CCOO’nun ortak afişinde “Değişim İçin 2 Saatlik Grev” çağrısını görüyoruz. UGT ve CCOO’nun çağrısıyla gerçekleştirilecek grev, işçilerin vardiyalarına göre 8 Mart günü 11:30-13:30 ve 16:00-18:00 arasında yapılacak. Kadın işçilerin yanı sıra erkek işçilerin de katılacağı grev, “kadına yönelik erkek şiddetine, kadın-erkek ücret farklılıklarına ve güvencesiz istihdama” karşı gerçekleştirilecek ve ayrıca “Eşitlik için yaşasın sendikal haklar” teması da öne çıkarılacak.