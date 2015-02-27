Dünyadaki mülteci rekoru Türkiye'nin eline geçti

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Türkiye'nin dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumuna geldiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Guterres, Suriye'deki çatışmaların günümüzün en büyük insani krizi olduğunu belirtti.

BM yetkilisi Guterres, Suriye'deki krizin uluslararası ve bölgenin barış ve güvenliğini tehdit ettiğine işaret etti.

Suriye'ye komşu ülkelerin yaşadığı sıkıntılara da değinen Guterres, "Türkiye dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke konumuna geldi" dedi.

BM yetkilisi Antonio Guterres çatışmalar nedeniyle 18 yaşın altındaki yaklaşık 2 milyon Suriyeli çocuğun ise "kayıp nesil" olma riski altında olduğuna dikkat çekti.

100 bin bebek vatansız doğdu

Guterres ülke dışında doğan 100 binin üzerindeki çocuğun da Suriye yasaları nedeniyle "vatansız" olabileceğini söyledi.