Dünyadaki konteyner krizinin sıradaki kurbanı tuvalet kağıdı olabilir

Tuvalet kağıdı ve benzeri ürünlerin en büyük ham madde üreticilerinden Brezilyalı Suzano, sevkiyatlarda konteyner krizi olduğunu belirterek tedarik sıkıntısı yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Bloomberg'in haberine göre, Şirket CEO’su Walter Schalka, bir mülakatta sevkiyatlar için gereken konteyner talebinin arttığını ve bu durumun şirket sevkiyatlarında gecikmelere neden olabileceğini söyledi. Schalka sevkiyat sıkıntısının kartopu gibi büyüyerek devam edebileceğini dile getirdi. Konteyner sıkıntısı, pandemi nedeniyle karantinaların arttığı ve tüketicilerin panik alımlarıyla ürün stokladık dönemde meydana geldi.

Schalka şirketin mart ayında ihracatının tahminlerin üzerinde azalma riski olduğunu ve bazı sevkiyatların nisana kayabileceğini bildirdi.

Küresel piyasalarda son dönemdeki nakliyat sorunları özellikle gıda ve tarımsal ürünlerde sıkıntılara neden oluyor. Konteyner krizi de özellikle Çin’den gelen yoğun talebin etkisiyle aylardır gündemi meşgul ediyor.

Konteyner krizi navlun bedellerini artırmaya devam ederse enflasyona da yansıması olması bekleniyor.