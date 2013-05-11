Dünyadaki karbondioksit oranı insanlık tarihi rekoru kırdı!

Atmosferdeki karbondioksit seviyesi tarihte ilk kez milyonda 400 birime ulaşarak, önemli bir sınırı geride bıraktı. Bilim insanları, karbondioksit oranının Dünya’da henüz insanların var olmadığı dönemlerdeki seviyeye geri döndüğünü belirtti.



ABD’nin Hawaii adasındaki Mauna Loa yanardağında bulunan ve 1958’den bu yana atmosferdeki değerleri ölçen Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) laboratuvarı, karbondioksit seviyesinin insanlık tarihinde ilk kez milyonda 400 birime (ppm) ulaştığını açıkladı.

Atmosfer değerlerini 1958’den bu yana ölçen laboratuvarın elde ettiği değer, insanların var olmasından 3-5 milyon yıl önce atmosferdeki karbondioksit oranını temsil ediyor. Bilim insanları, belirtilen dönemde Dünya’nın bugünkünden çok daha sıcak olduğunu ifade etti.

Atmosferin 400 ppm karbondioksit bulundurduğu milyonlarca yıl öncesinde, Kuzey Buz Denizi bölgesinde buzdan eser yoktu, Sahra Çölü bozkırlarla kaplıydı ve denizlerdeki su seviyesi 40 metre daha yüksekti.

İnsanlığın neden olduğu sera gazlarının en tehlikelisi olarak kabul edilen karbondioksit, yüzyıllardır artan hava sıcaklığının da sorumlusu olarak gösteriliyor.

Değerler sürekli değişiyor

BBC’nin haberine göre, gelecek aylar içinde karbondioksit oranı yeniden 400 ppm altına inebilir. Kış aylarında arttığı gözlenen karbondioksit oranının, Kuzey yarımkürede ormanların ve bitki örtüsünün güçlendiği aylarda atmosfer dışına atılması hızlanıyor. Kısa dönemde karbondioksit oranı yeniden düşebilecek olsa da, bilim insanları uzun dönemde yaşanabileceklerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Mauna Loa yanardağındaki tesisin sorumlusu olan NOAA yetkilisi James Butler, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Karbondioksit saat, gün ve haftalık olarak değişkenlik gösterebiliyor... Mauna Loa ve Güney Kutup gözlemevi 1958’den bu yana karbondioksit seviyesini ölçüyor. Geçtiğimiz yıl, Arktik bölgelerde ilk kez 400 ppm seviyesini gördük. Mauna Loa’da ise ilk kez 400 ppm seviyesine ulaştık” dedi.

Yapılan ölçümlerde günlük ortalama karbondioksit seviyesinin değerinin 400.03 ppm olduğu ifade edildi.