Dünya'daki ilk hayvanların nasıl ortaya çıktığına dair gizem çözüldü

Avustralya National Üniversitesi'nden (ANU) Jochen Brocks ve ekibi tarafından yürütülen bir araştırma, Dünya'daki ilk hayvanların nasıl ortaya çıktığına dair gizemi çözdü. Buna göre her şey 650 milyon yıl öncesine dayanıyor.

Sputnik'in haberine göre, araştırmanın başındaki isimlerden Dr. Jochen Brocks, bu gizemli sorunun cevabının, Avustralya'nın merkezindeki eski tortul kayaçlarda yattığını söyledi.

Yer Bilimleri Araştırma Okulu'ndan Brocks, süreci şöyle anlattı:

"Biz bu kayaları toz haline getirdik ve eski organizmaların moleküllerini ayıklayıp çıkardık. Bu moleküller, her şeyin 650 milyon yıl önce ilginç bir hal almaya başladığını gösterdi. Bu, ekosistemin değişimiydi, alglerin yükselişiydi."

Brocks, alglerin yükselişinin, Dünya tarihinin en derin ekolojik değişimini tetiklediğini, aksi takdirde insanların ve hayvanların var olamayacağını vurguladı.

'Bakterilerin hüküm sürdüğü okyanuslar,yaşanabilir bir dünyaya dönüştü'

Brocks sözlerine şöyle devam etti:

Antarktika buzullarının yüzeyinde hızlı erime izleri bulundu.

"Dünya 50 milyon yıl önce donmuş haldeydi. (Snowball Earth-Kartopu Dünya) Dev buzullar, tüm sıradağları toza çevirdi ve bunlardan besin maddeleri çıktı. Aşırı küresel ısınma sonucu karların erimesiyle, nehirler aracılığıyla besin okyanuslara taşındı."

Brocks'un anlatımına göre okyanustaki yüksek seviyedeki besin ve küresel sıcaklığın yaşanabilir serinliğe erişmesi, alglerin hızla yayılması için ‘mükemmel ortamı' yarattı.

Böylece bakterilerin hüküm sürdüğü okyanuslar, daha kompleks bir hayatın yaşamasına olanak sağlayan bir dünyaya dönüştü.

Brocks şu ifadeleri kullandı:

"Besin zincirinin en altındaki bu büyük ve besleyici organizmalar, karmaşık bir ekosistemin evrimi için gerekli enerjiyi sağladı. Bu ekosistemler, insanlar da dahil büyük ve karmaşık hayvanların Dünya'da büyümesini sağladı."

'Çığır açan bir keşif yaptığımızı anında anladık'

Söz konusu araştırma Nature dergisinde yayınlanırken, bulgular bu hafta Fransa'nın başkenti Paris'teki Goldschmidt Konferansı'nda sunulacak.

Araştırmacılardan Dr. Amber Jarett, orta Avustralya'daki eski tortul kayaçların, Dünya'nın ‘Kartopu Dünya' döneminden sonraki süreciyle doğrudan bağlantılı olduğunu keşfetti.

Jarett, "Bu kayaların içinde fosil moleküllerin sinyallerini keşfettik. Ve Kartopu Dünya'nın, büyük ve karmaşık bir yaşamın evrimiyle doğrudan ilgili olduğuna dair çığır açan bir keşif yaptığımızı anında anladık.